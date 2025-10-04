نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التدخل السريع بالتضامن يتعامل مع 662 بلاغًا وإنقاذ عشرات الحالات الإنسانية خلال سبتمبر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تلقت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، تقريرًا مفصلًا حول جهود فرق التدخل السريع المركزية والمحلية خلال شهر سبتمبر الماضي، والتي شملت التعامل مع 662 بلاغًا واستغاثة وشكوى في مختلف محافظات الجمهورية، بنسبة إنجاز بلغت 100%.

وتنوعت البلاغات بين حالات كبار السن والأطفال بلا مأوى، وحالات إنسانية عاجلة، وتدخلات داخل مؤسسات الرعاية الاجتماعية لذوي الإعاقة، والأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية، والأطفال المعرضين للخطر، إلى جانب البيوت الصغيرة والحضانات الإيوائية.

وجاءت محافظات القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، القليوبية، الغربية، الشرقية، الدقهلية، المنوفية، الأقصر، والبحيرة في صدارة المحافظات الأكثر استجابة للتدخلات. وتم تنفيذ هذه الجهود بالتنسيق مع عدد من الجهات، من بينها النيابة العامة، منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، هيئة الإسعاف المصرية، المجلس القومي للمرأة، خط نجدة الطفل، والجمعيات الأهلية.

وبذلك يرتفع إجمالي عدد البلاغات التي تعامل معها الفريق منذ إنشائه عام 2014 إلى نحو 41 ألف بلاغ.

وخلال شهر سبتمبر، تم تنفيذ تدخلات عاجلة مع 39 حالة إنسانية، وفحص 110 بلاغات لأطفال بلا مأوى، و5 بلاغات للمرأة المعنفة، إلى جانب 290 بلاغًا لكبار بلا مأوى، واستقبال 34 حالة بمؤسسات الرعاية الاجتماعية. كما تم نقل 15 حالة من كبار بلا مأوى إلى مستشفيات وزارة الصحة لتوقيع الكشف الطبي عليهم وتقديم الرعاية اللازمة لهم تمهيدًا لإيداعهم بدور الرعاية.

كما نفذ الفريق 55 دراسة حالة لكبار السن والأطفال بلا مأوى وجرى دمجهم داخل أسرهم، إضافة إلى فحص 45 بلاغًا عن وجود انتهاكات داخل مؤسسات رعاية.

وفي إطار متابعة جودة مؤسسات الرعاية، تم غلق 8 مؤسسات رعاية اجتماعية متنوعة في محافظات القاهرة، الغربية، والإسكندرية، إلى جانب تنفيذ 61 تدخلًا إداريًا وقانونيًا بالتنسيق مع لجنة الضبطية القضائية بوزارة التضامن.

وأكدت الوزارة أن فرق التدخل السريع تعمل على الاستجابة الفورية للأزمات ورصد أي تجاوزات ضد الأطفال أو المسنين أو ذوي الإعاقة داخل مؤسسات الرعاية، فضلًا عن إنقاذ الحالات الإنسانية وكبار السن والأطفال بلا مأوى.

وتستقبل الوزارة البلاغات عبر الخط الساخن 16439، أو الخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة 16528، أو الخط الساخن لأبناء مصر 19282، بالإضافة إلى ما يتم رصده عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.

