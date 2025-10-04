تشكيل الزمالك المتوقع أمام غزل المحلة.. كايد وعمرو ناصر وبيزيرا فى الهجوم

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 4 أكتوبر 2025 11:28 صباحاً - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات الخامسة مساء اليوم، السبت، لمتابعة اللقاء الجماهيري الذى يجمع الزمالك مع غزل المحلة باستاد هيئة قناة السويس، ضمن منافسات الجولة العاشرة لمسابقة الدوري المصري.

ويبدو التشكيل المتوقع للزمالك أمام غزل المحلة مكوناً من:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

الدفاع: المفاضلة بين فتوح وبنتايج - حسام عبد المجيد - محمد إسماعيل - عمر جابر.

الوسط: نبيل دونجا - ناصر ماهر - أحمد حمدي.

الهجوم: آدم كايد - عمرو ناصر - وخوان بيزيرا

ويدخل الفريقان لقاء اليوم بطموحات مختلفة، حيث يأمل الزمالك استعادة الصدارة، التي فقدها لصالح المصري بفارق نقطة وحيدة.

كما يسعى المدرب البلجيكي يانيك فيريرا لمصالحة جماهير القلعة البيضاء، بعد الإخفاق في المباراتين الماضيتين ضد الجونة ثم الأهلي.

وفي المقابل يحلم غزل المحلة بتحقيق المفاجأة، بخطف انتصار ثمينة، أو نقطة التعادل على أقل تقدير، استغلالًا لتعثرات الفريق الأبيض.

ويدرك المدرب علاء عبد العال صعوبة المهمة أمام الزمالك، لكنه يرغب في استمرار نتائجه المميزة أمام الكبار، بعد تعادله مع الأهلي سلبيًا خلال الموسم الجاري.