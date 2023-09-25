وزارة العمل:ختام برنامج تدريب على مهنة اللحام..وتسليم شهادات للخريجين بالسويس

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 25 سبتمبر 2023 12:30 مساءً - قالت وزارة العمل فى بيان لها ، ان مديرية العمل بمحافظة السويس إختتمت البرنامج التدريبى المجانى لـ 15 متدرب على مهنة اللحام بمركز التدريب النموذجى بالسويس،وتسليم شهادات إتمام التدريب للخريجين الجدد ، والتى تؤهلهم للعمل فى شركات القطاع الخاص والإستثمارى داخل المحافظة وخارجها ،ضمن خطة التدريب المهنى للعام 2023 / 2024، وتحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهنى بالوزارة ، وتنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالإهتمام بتدريب الشباب منا لجنسين على المهن التى يتطلبها سوق العمل بالمحافظات وتأهيلهم للحصول على فرصة عمل مناسبة او بدء مشروعات صغيرة خاصة بهم تساهم فى تحسين مستويات معيشتهم ..

واوضح حاتم جاد الرب مدير مديرية العمل بالسويس ، فى تقريرٍ للوزارة ، أن المتدربين أشادوا بالبرنامج التدريبي وجهود المديرية وفريق العمل بالمركز التى ساهمت فى إنجاح البرنامج وتحقيق الإستفادة الممكنة من أنشطته ، كما جرى استطلاع آرائهم حول نتائج التدريب والاستماع إلى مطالبهم الخاصة ببرامج التدريب المستقبلية التى ستعمل المديرية على توفيرها للشباب بالمجان لتتوافق مع المهن المطلوبة فى سوق العمل ، كما حثهم على العمل بكافة اشكاله وذلك على المهن التى يتم تدريب الشباب عليها فى المراكز التابعة للمديرية ..