استقرار في سوق السمك.. أسعار الأسماك والمأكولات البحرية...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 19 يناير 2026 01:26 مساءً - يتساءل عدد كبير من المواطنين عن سعر الأسماك والمأكولات البحرية في سوق السمك، باعتبارها المفضلة لدى الكثيرون.

وشهدت أسعار الأسماك بمختلف أنواعها اليوم الاثنين الموافق 19 يناير 2026، حالة من الاستقرار في الشراء بسوق السمك.

أسعار الأسماك اليوم

بلغ سعر كيلو السردين بحوالي 80 جنيهًا، وسجل سعر كيلو البلطي بين 75 جنيهًا، فيما وصل سعر البلطي الأسواني عند 90 جنيهًا، وتراوح سعر كيلو الماكريل بين 100 و150 جنيهًا.

وطرح سعر كيلو السمك البوري بمبلغ 180 جنيهًا، وسعر كيلو السمك الشخورة بمبلغ 130 جنيهًا.

فيما سجل سعر كيلو الجمبري بمبلغ 650 جنيهًا، وسعر الدنيس وصل إلى 220 جنيهًا، والبربون وصل إلى 320 جنيهًا.

وكذلك سجل سعر كيلو الكابوريا الأنثى المبطرخة بمبلغ 250 جنيهًا، وتراوح سعر السبيط من 150 إلى 300 جنيهًا، ووصل سعر كيلو السمك الفيليه إلى 190 جنيهًا.