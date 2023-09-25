نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انتخابات الرئاسة 2024.. انطلاق مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت قاعة المؤتمرات الدولية بمدينة نصر، بدء المؤتمر الصحفى الذى تعقده الهيئة الوطنية للانتخابات اليوم برئاسة المستشار وليد حمزة، لإعلان قرارها بدعوة الناخبين للانتخابات الرئاسية 2024، والجدول الزمنى لمواعيدها.

وتم البدء بوقوف جميع الحضور والاستماع إلى السلام الوطني.

وتم تجهيز قاعة المؤتمرات بمدينة نصر بأحدث التجهيزات غير المسبوقة للإعلان عن مواعيد الانتخابات الرئاسية، حيث تم وضع الملصقات التوعوية للمشاركة فى الانتخابات داخل وخارج القاعة.

وحول تنظيم المؤتمر فقد تم تخصيص موظفين لاستقبال ضيوف المؤتمر والحصول على تصاريح الدخول.

ومن المقرر أن يعلن المستشار وليد حمزة قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات بدعوة الناخبين المقيدة أسماؤهم بقاعدة بيانات الناخبين، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية في المواعيد التي ستتحدد داخل مصر وخارجها.