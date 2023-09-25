نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الهيئة الوطنية تستعد لإعلان الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية القادمة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استعدت قاعة المؤتمرات الدولية بمدينة نصر، لاستقبال رئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات ومندوبى الصحف ووسائل الاعلام لتغطية المؤتمر الصحفى الذى تعقده الهيئة اليوم لإعلان قرارها بدعوة الناخبين للانتخابات الرئاسية 2024، والجدول الزمنى لمواعيدها.

وتم تجهيز قاعة المؤتمرات بمدينة نصر بأحدث التجهيزات غير المسبوقة للإعلان عن مواعيد الانتخابات الرئاسية، حيث تم وضع الملصقات التوعوية للمشاركة فى الانتخابات داخل وخارج القاعة.

وحول تنظيم المؤتمر فقد تم تخصيص موظفين لاستقبال ضيوف المؤتمر والحصول على تصاريح الدخول.

ومن المقرر أن يعلن المستشار وليد حمزة قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات بدعوة الناخبين المقيدة أسماؤهم بقاعدة بيانات الناخبين، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية في المواعيد التي ستتحدد داخل مصر وخارجها.

ويتضمن الجدول الزمني للعملية الانتخابية جميع الإجراءات والمواقيت الخاصة بالعملية الانتخابية، منذ صدور قرار دعوة الناخبين للانتخاب وحتى إعلان نتيجة الانتخابات النهائية بمعرفة الهيئة الوطنية للانتخابات.

ويقام حاليًا مؤتمر الهيئة الوطنية للإنتخابات، بمقر أرض المعارض بمدينة نصر، لإستعراض الإستعدادات النهائية للإنتخابات الرئاسية، والجدول الزمني للإنتخابات، والمقار الإنتخابية.