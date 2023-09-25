نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القواعد والإجراءات المنظمة لتزكية راغبي الترشح للرئاسة من أعضاء البرلمان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدرت الهيئة الوطنية للإنتخابات برئاسة المستشار وليد حمزة القرار رقم 6 لسنة 2023 بشأن القواعد والإجراءات المنظمة لتزكية أعضاء مجلس النواب لراغبي الترشح لمنصب رئيس الجمهورية.

وتضمن القرار في مادته الأولي في حالة رغبة طالب الترشح تقديم تزكية من أعضاء مجلس النواب علي النموذج المعد لذلك من الهيئة الوطنية للإنتخابات ضمن أوراق ترشحه يراعي مايلي:

أولا: ألا يقل عدد أعضاء مجلس النواب الذين حصل طالب الترشح على تزكيتهم. يعني و20 نائبا.

ثانيا: عدم جواز قيام النائب الوحد بتزكية أكثر من طالب ترشح. المادة الثانية.

تتولى الأمانة العامة لمجلس النواب الحصول على تلك التزكيات والتأكد من صحة البيانات المثبتة بها وفقا للوارد بالنموذج المرسل للأمانة واعتمادها عقب استيفائها وتسليمها لطالب الترشح.

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