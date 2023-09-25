نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 1 أكتوبر.. عودة مجلس النواب للانعقاد بناءً على دعوة الرئيس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أعمال دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الثاني للمجلس، يوم الأحد المُقبل، الموافق الأول من أكتوبر، وذلك بناءً على دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي، المجلس للانعقاد

دعوة الرئيس مجلس النواب للانعقاد

حيث نشرت الجريدة الرسمية، اليوم، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، رقم (408 ) لسنة 2023 بدعوة مجلس النواب لافتتاح دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الثاني، في تمام الساعة الحادية عشرة صباح يوم الأحد 16 من ربيع الأول سنة 1445 هجرية، الموافق الأول من أكتوبر سنة 2023 ميلادية.

وجاء في نص القرار، بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى اللائحة الداخلية لمجلس النواب الصادرة بالقانون رقم 1 لسنة 2016:



(المادة الأولى) : دعوة مجلس النواب للانعقاد في الساعة الحادية عشرة ظهر يوم الأحد 16 من ربيع الأول سنة 1445 هجرية، الموافق الأول من أكتوبر سنة 2023 ميلادية، لافتتاح دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الثاني.



(المادة الثانية): يُنشر القرار في الجريدة الرسمية.