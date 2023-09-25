3 أكتوبر.. "الشيوخ" يفتتح أعمال دور الانعقاد الرابع بناءً على دعوة الرئيس

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أحمد جودة - القاهرة - يفتتح مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، أعمال دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الأول للمجلس، يوم الثلاثاء المُقبل، الموافق الثالث من أكتوبر، وذلك بناءً على دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي، المجلس للانعقاد

دعوة الرئيس مجلس الشيوخ للانعقاد

حيث نشرت الجريدة الرسمية، اليوم، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، رقم (409) لسنة 2023 بدعوة مجلس الشيوخ لافتتاح دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الأول، في تمام الساعة الحادية عشرة ظهر يوم الثلاثاء 18 من ربيع الأول سنة 1445 هجرية، الموافق 3 أكتوبر سنة 2023 ميلادية.



وجاء في نص القرار: بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ الصادرة بالقانون رقم 2 لسنة 2021:

(المادة الأولى): مجلس الشيوخ مدعو للانعقاد في تمام الساعة الحادية عشرة ظهر يوم الثلاثاء 18 من ربيع الأول سنة 1445 هجرية، الموافق 3 أكتوبر سنة 2023 ميلادية.



(المادة الثانية): يُنشر القرار في الجريدة الرسمية.