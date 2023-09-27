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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الاربعاء 27-9-2023 في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - حالة الطقس اليوم في مصر
أخبار مصر
الأربعاء 27/سبتمبر/2023 - 09:59 ص 9/27/2023 9:59:01 AM
حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الاربعاء 27-9-2023: يبحث عدد كبير من المواطنين من خلال محرك البحث جوجل عن حالة الطقس ودرجات الحرارة، وتستعرض بوابة الفجر الإلكترونية في السطور التالية كل ما يخص حالة الطقس ودرجات الحرارة وفق هيئة الأرصاد الجوية.
طقس حار أثناء النهار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.
درجات الحرارة العظمى والصغرى اليوم الاربعاء
- القاهرة الصغرى 24 والعظمى 35
- العاصمة الإدارية الصغرى 24 والعظمى 35
- 6 أكتوبر الصغرى 23 والعظمى 36
- بنها الصغرى 24 والعظمى 35
- دمنهور الصغرى 24 والعظمى 34
- وادى النطرون الصغرى 23 والعظمى 36
- كفر الشيخ الصغرى 23 والعظمى 34
- المنصورة الصغرى 24 والعظمى 35
- الزقازيق الصغرى 25 والعظمى 36
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- شبين الكوم والصغرى 24 والعظمى 35
- طنطا الصغرى 24 والعظمى 34
- دمياط الصغرى 25 والعظمى 32
- بورسعيد الصغرى 25 والعظمى 33
- الاسماعيلية الصغرى 23 والعظمى 36
- السويس الصغرى 23 والعظمى 35
- العريش الصغرى 24 والعظمى 33
- رفح الصغرى 25 والعظمى 32
- رأس سدر الصغرى 23 والعظمى 36
- نخل الصغرى 15 العظمى 34
- سانت كاترين الصغرى 15 والعظمى 33
- الطور الصغرى 25 والعظمى 34
- طابا الصغرى 25 والعظمى 34
- شرم الشيخ الصغرى 29 والعظمى 39
- الإسكندرية الصغرى 23 والعظمى 33
- العلمين الصغرى 23 والعظمى 32
- مطروح الصغرى 22 والعظمى 32
- السلوم الصغرى 21 والعظمى 34
- سيوة الصغرى 20 والعظمى 36
- الغردقة الصغرى 28 والعظمى 37
- مرسى علم الصغرى 27 والعظمى 38
- شلاتين الصغرى 27 والعظمى 40
- حلايب الصغرى 27 والعظمى 34
- أبو رماد الصغرى 28 والعظمى 36
- رأس حدربة الصغرى 29 والعظمى 35
- الفيوم الصغرى 24 والعظمى 35
- بنى سويف الصغرى 23 والعظمى 36
- المنيا الصغرى 22 والعظمى 37
- أسيوط الصغرى 23 والعظمى 38
- سوهاج الصغرى 25 والعظمى 40
- قنا الصغرى 26 والعظمى 43
- لأقصر الصغرى 27 والعظمى 45
- أسوان الصغرى 27 والعظمى 45
- الوادى الجديد الصغرى 22 والعظمى 42
- أبوسمبل الصغرى 27 والعظمى 43
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