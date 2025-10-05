أحمد جودة - القاهرة - أحمد عابدين يخطف الأضواء بعد هدفه في شباك شيلي بتصفيات كأس العالم للشباب

واصل لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر للشباب أحمد عابدين خطف الأنظار بعد تألقه في مباراة المنتخب أمام منتخب شيلي ضمن تصفيات كأس العالم تحت 20 عامًا، حيث أحرز هدف التعادل برأسية رائعة أعادت الآمال إلى الفراعنة الصغار.

“الرأسية الذهبية” تشعل حماس الجماهير

الهدف الذي أحرزه عابدين أثار تفاعلًا واسعًا بين الجماهير والمتابعين، واعتبره الكثيرون “الرأسية الذهبية” التي أثبتت قدراته الفنية العالية، وأكدت أن مصر تمتلك جيلًا جديدًا من المواهب القادرة على المنافسة في البطولات الكبرى.

التفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي جاء واسعًا، حيث أشاد مشجعو الأهلي ومنتخب الشباب بالأداء القتالي للاعب وبثقته داخل الملعب رغم صغر سنه.

إشادة من حسام حسن وتوقعات بمستقبل واعد

من جانبه، أشاد حسام حسن المدير الفني للمنتخب الأول بأداء اللاعب، مؤكدًا أن ما قدمه عابدين يعد مؤشرًا واضحًا على موهبته الكبيرة، مشيرًا إلى أنه ينتظره مستقبل واعد مع الأهلي والمنتخب الوطني خلال السنوات المقبلة.

وأضاف أن عابدين يمثل نموذجًا للاعب الشاب الملتزم والطموح، الذي يمكن الاعتماد عليه في المنافسات الدولية القادمة.

طموحات كبيرة لمنتخب الشباب

ويأمل الجهاز الفني لمنتخب الشباب أن يكون هدف عابدين نقطة انطلاق نحو مواصلة المشوار بقوة في التصفيات، وسط طموحات جماهير الكرة المصرية برؤية المزيد من المواهب الشابة تكتب فصولًا جديدة من الإنجازات، وتعيد الهيبة للكرة المصرية في المحافل القارية والعالمية.