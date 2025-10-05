نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير التعليم العالي يوجه رسالة للأستاذة في يوم المعلم العالمي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ثمّن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدور الوطني والعلمي لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات والمعاهد المصرية، وذلك تزامنًا مع الاحتفال العالمي بيوم المعلم الذي يوافق الخامس من أكتوبر من كل عام، مؤكدًا أن أساتذة الجامعات يمثلون القوة الدافعة لتطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر.

وأكد الدكتور أيمن عاشور أن ما يحققه التعليم العالي المصري من تطور في الأداء الأكاديمي والبحثي على المستويين المحلي والدولي هو ثمرة جهود أعضاء هيئة التدريس والباحثين، الذين يواصلون أداء رسالتهم في بناء الإنسان وتنمية المجتمع، مشيدًا بعطائهم وجهودهم المخلصة في الارتقاء بمستوى التعليم الجامعي والبحث العلمي وخدمة الوطن.

واختتم الوزير بتوجيه خالص التقدير لأعضاء هيئة التدريس والباحثين بالجامعات والمعاهد المصرية، تقديرًا لدورهم ورسالتهم السامية في بناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

يوم المعلم العالمي

يوم المعلم العالمي، هو يوم دولي يقام سنويًا في 5 أكتوبر. تأسس في عام 1994، للاحتفال بتوقيع عام 1966 على توصية اليونسكو / منظمة العمل الدولية بشأن وضع المعلمين، والتوصية كانت أداة لوضع معايير تتناول وضع وحالات المعلمين في جميع أنحاء العالم. وتحدد هذه التوصية المعايير المتعلقة بسياسة موظفي التعليم والتوظيف والتدريب بالإضافة إلى التعليم المستمر للمعلمين وتوظيفهم وظروف عملهم.

ويهدف يوم المعلم العالمي إلى التركيز على «تقدير وتقييم وتحسين المعلمين في العالم» وإتاحة الفرصة للنظر في القضايا المتعلقة بالمعلمين والتدريس