نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في عهد السيسي.. ننشر إنجازات "التضامن" في ملف المعاشات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

عملت وزارة التضامن الاجتماعي خلال السنوات الماضية، ومنذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية المسئولية عام 2014، جاءت إهتماماته بفئة أصحاب المعاشات وقد إنعكست بشكل مباشر علي قيم المعاشات، حيث أعاد دور الدولة في حماية الفئات الأولى بالرعاية.

وشهد ملف المعاشات والتأمينات في عهد الرئيس السيسي، زيادات عديدة واستثنائية في قيمة المعاش، لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطن، وتوفير سبل الحياة الكريمة الآمنة له.

وتستعرض "الفجر" زيادة المعاشات خلال السنوات الماضية خلال التقرير التالي:-



• عام 2014

زاد المعاش في يناير 2014 بتكلفة سنوية 8.5 مليار جنيه، ونسبة قدرها 10% بحد أدني 50 جنيها للزيادة.

• عام 2015

وشهدت المعاشات زيادة في يوليو 2015، بتكلفة سنوية 10.7 مليار جنيه، ونسبة قدرها 10%.



• عام 2016

زاد المعاش بنسبة قدرها 10%، بتكلفة سنوية 12.7 مليار جنيه، وبحد أدنى للزيادة 125 جنيها، وبحد أقصى 323 جنيها.

• عام 2017

شهدت المعاشات في عام 2017، زيادة بداية من 1 يوليو 2023، بتكلفة سنوية 21.4 مليار جنيه، وبحد أدنى 150 جنيها، وبحد أقصى 551 جنيها.

• عام 2018

ارتفعت المعاشات بنسبة 15%، بداية من 1 يوليو 2018، والحد الأدنى للزيادة كان 150 جنيها، والأقصى 625.5 جنيها، أي بتكلفة سنوية 24.21 مليار جنيه.

• عام 2019

زادت المعاشات بنسبة 15%، بحد أدنى قدره 150 جنيها وحد أقصى 832.5 جنيها، أي بتكلفة سنوية قدرها 28.1 مليار جنيه.

• عام 2020

زادت بنسبة قدرها 14%، بداية من 1 يوليو 2020، دون حد أدنى، وكان الحد الأقصى 980 جنيها، وبتكلفة سنوية قدرها 25.1 مليار جنيه.

• عام 2021

شهدت المعاشات في 1 يوليو 2021، زيادة حدها الأقصى 1053 جنيها، بنسبة قدرها 13%، وبتكلفة سنوية 31 مليار جنيه.

• عام 2022

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة المعاشات في أبريل بنسبة قدرها 13%، وبتكلفة سنوية قدرها 38.4 مليار جنيه، وكان الحد الأدنى للزيادة 120 جنيها، والأقصى 1222 جنيها.

• عام 2023

أما عام 2023 زادت لمعاشات بنسبة 15%، بحد أدنى 170 جنيها، وبحد أقصى 1635 جنيها.