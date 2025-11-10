نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالزغاريد والشعارات.. مسيرة بكفر نصار لحث المواطنين على المشاركة في انتخابات مجلس النواب 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نظم عدد من أهالي منطقة كفر نصار في دائرة الهرم مسيرة جابت شوارع المنطقة، بهدف حث المواطنين على المشاركة في انتخابات مجلس النواب 2025. ورافق المسيرة الزغاريد والهتافات، حيث استقبلت الناخبات المشاركات المسيرة بالترحاب والتفاعل الإيجابي.

تشجيع المواطنين على ممارسة حقهم الانتخابي

أكد المشاركون في المسيرة على أهمية ممارسة حق التصويت والمشاركة في العرس الديمقراطي الذي تشهده مصر، مؤكدين أن المشاركة الشعبية الفعالة تعكس وعي المواطنين وتساهم في رسم مستقبل الدولة.

أعداد الناخبين في المرحلة الأولى

وأشار القاضي أحمد بندارى، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إلى أن عدد من يحق لهم التصويت في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب يبلغ 35 مليون و279 ألفًا و922 ناخبًا موزعين على 14 محافظة كالتالي:

الجيزة: 12 دائرة، 775 لجنة، 152 مترشحًا (6،634،318 ناخبًا).

الفيوم: 4 دوائر، 343 لجنة، 68 مترشحًا (2،232،098 ناخبًا).

الوادي الجديد: 2 دائرة، 60 لجنة، 22 مترشحًا (195،479 ناخبًا).

بني سويف: 4 دوائر، 479 لجنة، 102 مترشحًا (2،096،676 ناخبًا).

المنيا: 6 دوائر، 621 لجنة، 145 مترشحًا (3،831،541 ناخبًا).

أسيوط: 4 دوائر، 492 لجنة، 102 مترشحًا (3،073،670 ناخبًا).

سوهاج: 8 دوائر، 641 لجنة، 177 مترشحًا (3،375،700 ناخب).

قنا: 4 دوائر، 352 لجنة، 122 مترشحًا (2،215،411 ناخبًا).

الأقصر: 3 دوائر، 147 لجنة، 51 مترشحًا (922،698 ناخبًا).

أسوان: 4 دوائر، 190 لجنة، 59 مترشحًا (1،122،806 ناخب).

البحر الأحمر: 3 دوائر، 68 لجنة، 11 مترشحًا (340،360 ناخب).

الإسكندرية: 5 دوائر، 558 لجنة، 89 مترشحًا (4،475،444 ناخبًا).

البحيرة: 8 دوائر، 753 لجنة، 210 مترشحين (4،388،114 ناخبًا).

مرسى مطروح: دائرتين، 127 لجنة، 13 مترشحًا (375،543 ناخبًا).