الانتخابات الرئاسية 2024.. من هو رئيس الحملة الرسمية لـ"السيسي"؟ (تفاصيل)

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أحمد جودة - القاهرة - المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية للرئيس السيسي

الانتخابات الرئاسية 2024.. من هو رئيس الحملة الرسمية لـ"السيسي"؟.. أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال كلمته بمؤتمر "حكاية وطن" الذى اختتم فعالياته، مساء الاثنين 2-10-2023، في العاصمة الإدارية الجديدة، ترشحه في الانتخابات الرئاسية 2024 تلبية لنداء الشعب المصري.

من جهتها؛ أعلنت الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، عبر صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عن تكليف المستشار محمود فوزي، برئاسة حملة الرئيس السيسي الانتخابية في انتخابات رئاسة الجمهورية لعام 2024.

الانتخابات الرئاسية 2024.. من هو رئيس الحملة الرسمية لـ "السيسي"؟

وتقدم بوابة الفجر الإلكترونية، في السطور التالية كل ما تريد معرفته عن المستشار محمود فوزي، رئيس حملة الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية 2024، وجاءت كما يلي:

حصل المستشار محمود عبدالباري على ليسانس الحقوق عام 2000.

كما حصل على ماجيستير القانون (القانون الخاص والقانون العام) 2001- 2002.

حصل على ماجيستير في القانون الدولي والمقارن من كلية القانون بجامعة انديانا في الولايات المتحدة الأمريكية (ICL)عام 2009.

كان المستشار محمود فوزي رئيسا للأمانة الفنية للحوار الوطني وتقدم باستقالته من عمله القضائي بمجلس الدولة.

شغل المستشار محمود فوزي منصب أمين عام المجلس الأعلى للإعلام واعتذر عن الاستمرار في المنصب.

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كما شغل المستشار محمود فوزي على مدار حياته المهنية العديد من المناصب الهامة منها:

الأمين العام لمجلس النواب سابقًا. مستشارًا قانونيًا لرئيس مجلس النواب طوال الفصل التشريعي الأول (2016- 2020). مستشارًا قانونيًا لوزير الاستثمار والتعاون الدولي. مستشارًا قانونيًا لوزير التجارة والصناعة. مستشارًا قانونيًا لوزارة المالية لشئون المشاركة مع القطاع الخاص. كان مستشارًا قانونيًا لوزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب. مستشار قانوني لوزير الشؤون القانونية مجلس النواب. مستشار قانوني لمحافظ الشرقية.

كما انضم المستشار محمود فوزي عبدالباري، لعضوية عدد من اللجان القومية لصياغة مجموعة من القوانين واللوائح ذات الأهمية، يأتي على رأسها:

معاونة الأمانة الفنية للجنة الخبراء الدستوريين العشرة التي ساهمت في وضع مشروع الدستور 2014.

عضو الأمانة الفنية ومتحدثًا رسميًا باسم اللجنة القومية التي وضعت مشروعات قوانين مباشرة الحقوق السياسة ومجلس النواب وتقسيم الدوائر الانتخابية برئاسة وزير شؤون مجلس النواب.

عضو الأمانة الفنية للجنة العليا للإصلاح التشريعي برئاسة رئيس مجلس الوزراء - لجنة الأمن القومي.

رئيس الأمانة الفنية للجنة العليا للإشراف على مشروعات المشاركة بين القطاعين العام والخاص.

أول تعليق رسمي من رئيس حملة السيسي في الانتخابات الرئاسية 2024

ونشر المستشار محمود فوزي، رئيس حملة الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية 2024، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، كلمة معبرًا فيها عن تقديره واعتزازه بتولي رئاسة الحملة الانتخابية للرئيس عبدالفتاح السيسي، قائلًا: "تكليفا كبيرا".

وكتب المستشار محمود فوزي: "تلقيت بكل التقدير والاعتزاز تكليف الرئيس عبدالفتاح السيسي برئاسة الحملة الانتخابية لسيادته لانتخابات رئاسة الجمهورية لعام 2024، وأن أكون الممثل القانوني لسيادته بها، وأدعو الله عز وجل بالتوفيق للقيام بهذا التكليف الدقيق، وأشكر الرئيس على هذه الثقة الغالية"، مؤكدًا "أدرك حجم التضحيات العظيمة، وقناعتي بالجهود المخلصة الصادقة التي بذلها الرئيس منذ عام 2014 وحتى اليوم، فضلًا عن التنمية الشاملة الحقيقية والفعلية التي شهدتها البلاد قطاعيًا وجغرافيًا، والثقة الكبيرة والأمل في مستقبل أفضل كانت كلها سببًا أساسيًا وراء هذا الشعور".

المستشار محمود فوزي

واستكمل حديثه، من خلال منشوره الرسمي، عقب تكليفه رسميًا برئاسة حملة الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة: "ولا يفوتني في هذا المقام أن أتذكر سنوات خدمتي في مجلس الدولة والتي تعلمت فيها على مدار سنواتٍ طوال من أساتذة عظام وأجلاء التقاليد القضائية، وتشربت منهم العلم القانوني في أصوله السليمة، وأحببت من خلالهم روح العدالة والإنصاف، وتدربت فيها على كيفية الوصول إلى التوازن الدقيق والصعب بين المصلحة العامة التي هي هدف كل إجراء وقرار إداري، والمصلحة الخاصة التي ينادي بها الخصوم والمعروضة حالاتهم في قضاياهم ومسائلهم، فحرصت خلال ذلك كله أن أؤدي واجبي بالأمانة والصدق، فلأساتذتي وزملائي صادق الود وعظيم الامتنان".

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ووجه رئيس الحملة الرسمية، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، على ثقته الغالية والثمينة، وأدعو الله أن يوفق سيادته لما فيه صالح مصر والمصريين.