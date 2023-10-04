نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الأوقاف يهنئ الرئيس السيسي والقوات المسلحة بذكرى انتصارات أكتوبر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - هنأ الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف، عبر صفحتة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بذكرى نصر أكتوبر. وزير الأوقاف الرئيس السيسي باني الجمهورية الجديدة وكتب جمعة قائلا: يسرني أن أهنئ سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي باني الجمهورية الجديدة وقواتنا المسلحة الباسلة درع الوطن وسيفه بالذكرى الخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة