نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط تسجيل الاستمارة الإلكترونية لطلاب الشهادة الإعدادية متاح الآن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن فتح باب تسجيل الاستمارة الإلكترونية لطلاب مرحلة الشهادة الإعدادية عبر منصة إلكترونية مخصصة، استعدادًا لاجتياز الامتحانات في الموعد المحدد.

يُمكن للطلاب وأولياء الأمور الدخول على منصة الشهادات العامة التابعة للوزارة عبر الرابط:

https://moe-register.emis.gov.eg/home/StudentServices

وأوضحت الوزارة أن تسجيل الاستمارة يتم عبر خطوات مبسّطة تشمل:

-الدخول إلى الرابط أعلاه، وإدخال الرقم القومي/رقم الطالب وكلمة المرور.

- تعبئة بيانات الطالب المطلوبة والتأكد من صحتها.

- رفع صورة شخصية حديثة (مقاس 4×6) بخلفية بيضاء، وكتابة الاسم الرباعي عليها.

-طباعة نسخة من الاستمارة بعد الحفظ وتسليمها إلى مسؤول الشؤون بالمدرسة لمراجعة البيانات ومطابقتها مع سجل الطالب.

كما أكدت الوزارة أن الموعد النهائي لتسجيل الاستمارات سيكون في غضون الأيام القليلة المقبلة، لذا الحثّ موجه للطلاب وأولياء الأمور باستكمال الإجراءات في أسرع وقت لتفادي أي تأخير.

دعت الوزارة كذلك إدارات المدارس إلى التنسيق مع أولياء الأمور لتقديم الدعم الفني حال وجود صعوبات في الولوج للمنصة أو تسجيل البيانات، لضمان أن يكون كافة الطلاب مسجّلين قبل غلق الباب.

