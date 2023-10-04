حظك اليوم.. توقعات الابراج ليوم الخميس 5-10-2023

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 4 أكتوبر 2023 08:27 صباحاً - حظك اليوم برج الحمل الخميس 5-10-2023

مهنياً: ترتاح من المعاكسات الفلكية وتدخل في مرحلة ايجابية ناشطة تحمل مشاريع جديدة ، لكنّ المطلوب خطوات مدروسة ومؤكدة تعيدك إلى دائرة الضوء مجدداً وتعيد البريق إلى اسمك.

عاطفياً: استقرار وسعادة لافتة في العلاقة بالشريك، وهذا سيترك انعكاسات ايجابية اضافية، ويولّد ارتياحاً لديكما وتصفو النيات.

صحياً: على الرغم من بعض فترات الضغط العاطفي فإن الاستقرار والتوازن يسودان إذا تجنبت الإفراط الجنسي الذي يمكنه أن يفقدك حيويتك.

حظك اليوم برج الثور الخميس 5-10-2023

مهنياً: انتقال القمر الى الدلو في معاكسة مع برجك ما يجعلك تواجه بعض الارتباك والالتباس، فيطرأ ما يؤدّي إلى قطيعة وانفصال مع بعض الزملاء، ويسبب بعض المشاكل العابرة.

عاطفياً: لا تدع هموم العمل تطغى على حياتك الاجتماعية، بل حاربها وتخلص منها، وخصص وقتاً أطول للشريك فهو بحاجة إليك.

صحياً: تجد نفسك اليوم ممتلئاً بالطاقة والنشاط وتجد لذة وسعادة في الحياة.

حظك اليوم برج الجوزاء الخميس 5-10-2023

مهنياً: انتقال القمر الى الدلو الهوائي الصديق يتيح أمامك هذا فرصة ذهبية جديدة لإيجاد الحلول ويفتح ابواباً كانت مغلقة او يزيل عقبات حالت دون تقدّمك.

عاطفياً: لن ينقصك الاهتمام ولا الرعاية ولا العطف، بل قد تعاني حالات الغيرة والتملّك بسبب الاهتمام الشديد بأمر الحبيب.

صحياً: لن تشهد استقراراً صحياً بل مستويات مختلفة تراوح بين العلو والهبوط.

حظك اليوم برج السرطان الخميس 5-10-2023

مهنياً: تختفي العراقيل التي رافقتك في الايام الماضية ما يجعلك تستعد لنشروع عقار ي جديد ويكون بالنسبة إليك بحراً واسعاً، وتسافر لكي تضع حجر الأساس، أو تستقبل زواراً للهدف نفسه.

عاطفياً: يجب أن تفهم تصرّفات الشريك مهما بلغت حدّتها، وخصوصاً انه تحمّل الكثير بسببك، فكن صبوراً معه وعامله كما يستحق.

صحياً: قد تشعر بأنك كئيب ولا تقوى على القيام بواجباتك فتبقى في البيت وحيداً.

حظك اليوم برج الاسد الخميس 5-10-2023

مهنياً: يوم هادىء بطيء يسبب لك تاثيرات في المعاملات والأوراق لذلك أجّل كل قرار حاسم، ويتحدث هذا اليوم عن مشروع خلاّق أو عن قضية جيدة تكون باباً لدخول مشاريع مهمة جداً.

عاطفياً: رومنسية جديدة تولد في حياتك، كل ما يتم الآن يكون جديّاً ومهمّاً للمستقبل، وينعكس إيجاباً على علاقة الشريك بك.

صحياً: بعض احتمالات المرض بسبب اضطرابات هضمية أو دموية أو جلدية أو ناتجة من الروماتيزم.

حظك اليوم برج العذراء الخميس 5-10-2023

مهنياً: يوم مميز جدا يسهل لك اتصالاتك، وتكافأ على ما تفعل، ويقدر الآخرون جهودك، ويحاولون تقليدك والأخذ بآرائك ومقترحاتك.

عاطفياً: يوم رومانسي بامتياز وهو يروّج العواطف الجيّاشة وينعش القلب بالحب والمودّة، ويشجع على اللقاءات الحميمة.

صحياً: من المفيد جداً لك هذا اليوم أن تخرج إلى الطبيعة أو تلتقي الأصدقاء وتمارس نشاطات رياضية متنوعة.

حظك اليوم برج الميزان الخميس 5-10-2023

مهنياً: يوم واعد ومميز جدا تحت تاثيرات المثلث الفلكي الهوائي الذي يحمل اليك مشاريع وفرصا بالجملة فحاول أن تشرح وجهة نظرك لعلك وعلى الاكيد ان سوف تجد آذاناً صاغية.

عاطفياً: الوحدة سلاح قاتل، لكنك تتخطاها بمساعدة بعض الأصدقاء، وتظهر النتائج سريعاً من خلال اصطحاب الشريك في رحلة شهر عسل جديد.

صحياً: لا مشاكل صحية عموماً هذا اليوم، وهذا دليل عافية فاطمئن.

حظك اليوم برج العقرب الخميس 5-10-2023

مهنياً: لا يناسبك المثلث الفلكي الهوائي مع وجود الشمس في الميزان والقمر في الدلو الامر الذي قد يثير مسألة صحية مهنية او مالية ويتحدث عن حل لها أو عن عملية استثمارية تقلقك قليلاً، مطلوب منك الصبر والتروي وعدم الخوض في مغامرة.

عاطفياً: الخصومة مع الشريك يجب ألا تدوم طويلاً، فهو الوحيد القادر على مساعدتك في كل الظروف، لذا كن على ثقة بما يقترحه عليك.

صحياً: إذا لم تخفف من استعمال طاقتك فستشعر بإرهاق كبير يسبب لك مشاكل صحية أنت بغنى عنها، فانتبه.

حظك اليوم برج القوس الخميس 5-10-2023

مهنياً: اتقال القمر الى الدلو الصديق يجعلك تكتسب الطاقة المميزة فتعيش انسجاماً وتناغماً وتواكب الأحداث بانفتاح، فأنت بطبعك اجتماعي وترحّب بالفرص على أنواعها.

عاطفياً: لا تحاول اللعب بعواطف الحبيب، بل كن صادقاً معه لتنام قرير العين ومرتاح الضمير، وليبادلك هو بالمثل.

صحياً: إذا كنت مصاباً بمرض القلب أو إذا كنت معرضاً لذلك فلا تعرض نفسك للإرهاق.

حظك اليوم برج الجدي الخميس 5-10-2023

مهنياً: انتقال القمر الى البيت الثاني بيت المال يساعدك على استعادة مبلغ من المال كنت فقدت الامل في استعادته مذلك سوف تحقق جهودك ثمارها وتُؤمَّن لك فرص جيدة لمشاريع تحلم بها وتريد تحقيقها لتثبت كفاءتك.

عاطفياً: تستغل ارتياح الشريك إليك وربما تحصل منه على ما لم تتوقعه، وتقضيان معاً أمتع الأوقات الرومانسية وأجملها.

صحياً: تستمد من أعماق نفسك طاقة كبيرة وقدرة على مواجهة تحديات الحياة اليومية.

حظك اليوم برج الدلو الخميس 5-10-2023

مهنياً: يوم أكثر من رائع تحت تاثيرات المثلث الفلكي الهوائي الذي يحمل إليك هذا تطورات سريعة مناسبة لك في العمل، وتحثك على القيام بخطوات جديدة تلفت إليك الأنظار وتسلط عليك الأضواء.

عاطفياً: لا تضغط على الشريك كثيراً، فهو يعاني بعض المصاعب وقد يتخذ قرارات حاسمة تجاهك تودي بالعلاقة إلى ما لا تحمد عقباه.

صحياً: حتى لو كنت تعتبر أنك تتمتع بصحة جيدة يمكنك البدء باتباع حمية غذائية أو الانضمام إلى صف رياضة بدنية.

حظك اليوم برج الحوت الخميس 5-10-2023

مهنياً: تعيش يوما متقلبا تحت تاثيرات القمر من الدلو ما يجعلك حائرا مشوش ابتفكير لذلك لا تفكر إلا بطريقة إيجابية لتتمكن من تخطي كل المصاعب، فالسلبية غالباً ما تكون أكثر ضرراً وتوقعك في مأزق.

عاطفياً: مزاج الشريك في أفضل حالاته، فحاول أن تطرح معه كل الموضوعات التي تشغل بالك، فتجد الردود المناسبة.

صحياً: لا تعرّض نفسك كثيراً لأشعة الشمس الحارقة ولا سيما أن بشرتك حساسة جداً.