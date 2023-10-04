نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "الصحفيين" تنظّم دورة تدريبية حول تعلم مهارات كتابة وإدارة المحتوى بالمواقع والمنصات الرقمية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعقد لجنة تطوير المهنة والتدريب بنقابة الصحفيين، برئاسة محمد سعد عبدالحفيظ عضو مجلس نقابة الصحفيين، عن تنظيم دورة تدريبية جديدة حول تعلم مهارات كتابة وإدارة المحتوى بالمواقع والمنصات الرقمية والربح من منصات التواصل الاجتماعي.

وتشمل الدورة المحاور التالية:

مهارات التسويق الإلكتروني للمحتوى الصحفي والإعلامي، وطرق الربح عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

كتابة وإدارة المحتوى الإلكتروني.

مهارات بناء المنصات الرقمية الرقمية الهادفة للربح عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

أدوات التحليل الرقمي لمنصات التواصل الاجتماعي.

تقنيات اكتشاف الأخبار والصور المُزيفة.

الممارسات الصحفية الخاطئة عبر السوشيال ميديا.

مهارات الكتابة الرقمية المتوافقة مع قواعد SEO وتعريفه الشامل.

مهارات صناعة الهاشتاج وصناعة الترند وتصدر محركات البحث.

توظيف الإنفوجراف والفيديوجراف.

مدة الدورة 8 محاضرات لمدة شهر، ويقوم بالتدريب الكاتبة الصحفية شيرين عجمي خبيرة التسويق الإلكتروني والإعلام الرقمي، ويحصل المتدرب على شهادة معتمدة من مركز التدريب بالنقابة.