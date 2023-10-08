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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر الذهب اليوم الأحد 8 أكتوبر 2023.. عيار 21 يسجل 2150 جنيها في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - سعر الذهب .. شهد سعر الذهب اليوم الأحد 8 أكتوبر 2023، استقرارًا بعد موجة انخفاضات عِدة الأيام السابقة، حيث سجل عيار 21، 2150 للشراء، و2155 للبيع في كافة محلات ومتاجر الصاغة في مصر.
سعر الذهب في مصر اليوم الأحد
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يمكن متابعة كل ما يخص سعر الذهب من هنـــا.
|سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 8 أكتوبر 2023
|سعر الذهب
|بيع
|شراء
|عيار 24
|2462.75 جنيه مصري
|2457.255 جنيه مصري
|عيار 22
|2257.5 جنيه مصري
|2252.5 جنيه مصري
|عيار 21
|2155 جنيه مصري
|2150 جنيه مصري
|عيار 18
|1847.25 جنيه مصري
|1842.75 جنيه مصري
|عيار 14
|1436.75 جنيه مصري
|1433.25 جنيه مصري
|عيار 12
|1231.5 جنيه مصري
|1228.5 جنيه مصري
|عيار 9
|923.5 جنيه مصري
|921.5 جنيه مصري
سعر الذهب اليوم.. عيار 24
سعر الذهب عيار 24
- 2457.255 جنيه مصري للشراء
- 2462.75 جنيه مصري للبيع
سعر الذهب اليوم.. عيار 22
سعر الذهب عيار 22
- 2252.5 جنيه مصري للشراء
- 2257.5 جنيه مصري للبيع
سعر الذهب اليوم.. عيار 21
سعر الذهب عيار 21
- 2150 جنيه مصري للشراء
- 2155 جنيه مصري للبيع
سعر الذهب اليوم.. عيار 18
سعر الذهب عيار 18
- 1842.75 جنيه مصري للشراء
- 1847.25 جنيه مصري للبيع
سعر الذهب اليوم.. عيار 14
سعر الذهب عيار 14
- 1433.25 جنيه مصري للشراء
- 1436.75 جنيه مصري للبيع
سعر الذهب اليوم.. عيار 12
سعر الذهب عيار 12
- 1228.5 جنيه مصري للشراء
- 1231.5 جنيه مصري للبيع
سعر الذهب اليوم.. عيار 9
سعر الذهب عيار 9
- 921.5 جنيه مصري للشراء
- 923.5 جنيه مصري للبيع
سعر الجنية الذهب اليوم
سجلَ سعر الجنية الذهب اليوم في مصر
- 17240 جنيه مصري للبيع
- 17200 جنيه مصري للشراء
عيار 21 وزن صافي، دون المصنعية.
سعر أوقية الذهب اليوم
سجلَ سعر أوقية الذهب اليوم..
- 1914 دولارًا للأوقية بيع.
- 1912 دولارًا للأوقية شراء.
سعر الذهب اليوم بالمصنعية
قيمة مصنعية سعر الذهب تختلف باختلاف محال الصاغة، ومن تاجر إلى آخر، ومن محافظة إلى أخرى، فـ تتراوح قيمة المصنعية لجرام الذهب الواحد مابين 30 و65 جنيهًا، وبحد أقصى ما بين 7% و10% للجرام.
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سعر الذهب عالميًا
شهد سعر الذهب عالميا تراجع في مستوى الأسعار بالبورصة ضمن التعاملات الفورية، ليصل عند مستوى 1900 دولار للأوقية، بنسبة تراجع 0.89%، وسجل آخر إغلاق 1،915،93 دولار للأوقية.