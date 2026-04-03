ترامب يهدد بقصف جسور ومحطات كهرباء في إيران

دبي - احمد فتحي في الجمعة 3 أبريل 2026 01:14 مساءً - _ هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، بتصعيد الهجمات ضد إيران لتشمل استهداف البنية التحتية الحيوية، وعلى رأسها الجسور ومحطات توليد الكهرباء.

وقال ترامب، في منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إن الجيش الأمريكي “لم يبدأ حتى الآن في تدمير ما تبقى في إيران”، مضيفًا أن “الجسور هي الخطوة التالية، ثم محطات توليد الكهرباء”.

وأشار إلى أن القيادة الإيرانية “تعرف ما الذي يتعين فعله، ويجب فعله، وبسرعة”، في أحدث تحذير يعكس تصعيدًا في لهجة واشنطن تجاه طهران، وفق ما نقلته “”.

