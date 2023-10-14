نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر الدولار اليوم في السوق السوداء Dollar Price ToDay في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم السبت 14 أكتوبر 2023، خيمَ عليه الهدوء، وتنشر بوابة الفجر الإلكترونية، كل ما تريد معرفته عن سعر الدولار اليوم السبت 14 أكتوبر 2023 في مصر، كما نستعرض سعر الدولار اليوم بالبنوك العاملة في مصر حسب آخر تحديثات للمواقع الرسمية لها، وسعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري.

سعر الدولار اليوم في البنوك

سعر الدولار اليوم - البنك المركزي المصري

سعر الدولار اليوم للشراء: 30.84 جنيه مصري.

30.84 جنيه مصري. سعر الدولار اليوم للبيع: 30.93 جنيه مصري.

سعر الدولار اليوم - البنك الأهلي المصري

سعر الدولار اليوم للشراء: 30.75 جنيه مصري.

30.75 جنيه مصري. سعر الدولار اليوم للبيع: 30.85 جنيه مصري.

سعر الدولار اليوم - بنك قطر الوطني الأهلي QNB

سعر الدولار اليوم للشراء: 30.85 جنيه مصري.

30.85 جنيه مصري. سعر الدولار اليوم للبيع: 30.95 جنيه مصري.

سعر الدولار اليوم - بنك الاستثمار العربي

سعر الدولار اليوم للشراء: 30.85 جنيه مصري.

30.85 جنيه مصري. سعر الدولار اليوم للبيع: 30.95 جنيه مصري.

سعر الدولار اليوم - بنك مصر

سعر الدولار اليوم للشراء: 30.75 جنيه مصري.

30.75 جنيه مصري. سعر الدولار اليوم للبيع: 30.85 جنيه مصري.

سعر الدولار اليوم - البنك التجاري الدولي CIB

سعر الدولار اليوم للشراء: 30.85 جنيه مصري.

30.85 جنيه مصري. سعر الدولار اليوم للبيع: 30.95 جنيه مصري.

سعر الدولار اليوم في السوق السوداء Dollar Price ToDay

سعر الدولار اليوم - بنك القاهرة

سعر الدولار اليوم للشراء: 30.85 جنيه مصري.

30.85 جنيه مصري. سعر الدولار اليوم للبيع: 30.95 جنيه مصري.

سعر الدولار اليوم - البنك المصري الخليجي

سعر الدولار اليوم للشراء: 30.85 جنيه مصري.

30.85 جنيه مصري. سعر الدولار اليوم للبيع: 30.95 جنيه مصري.

سعر الدولار اليوم - بنك سايب SAIB

سعر الدولار اليوم للشراء: 30.85 جنيه مصري.

30.85 جنيه مصري. سعر الدولار اليوم للبيع: 30.95 جنيه مصري.

سعر الدولار اليوم - بنك الكويت الوطني

سعر الدولار اليوم للشراء: 30.85 جنيه مصري.

30.85 جنيه مصري. سعر الدولار اليوم للبيع: 30.95 جنيه مصري.

سعر الدولار اليوم - بنك كريدي أجريكول مصر

سعر الدولار اليوم للشراء: 30.80 جنيه مصري.

30.80 جنيه مصري. سعر الدولار اليوم للبيع: 30.95 جنيه مصري.

سعر الدولار اليوم - بنك قناة السويس

سعر الدولار اليوم للشراء: 30.85 جنيه مصري.

30.85 جنيه مصري. سعر الدولار اليوم للبيع: 30.95 جنيه مصري.

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سعر الدولار اليوم في السوق السوداء Dollar Price ToDay

سعر الدولار اليوم في السوق السوداء

وصل سعر الدولار اليوم في السوق السوداء يتراوح بين 38 و40 جنيه مصري.