متحدث حماس: نتنياهو يراوغ ولا يبدى أى جدية فى الوصول لاتفاق ويعطل أى تقدم

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 24 فبراير 2024 11:30 مساءً - قال طاهر النونو المستشار الإعلامى لرئيس المكتب السياسى لحركة حماس، لم يصلنا حتى هذه اللحظة بشكل رسمى المخرجات التى انتهى إليها لقاء باريس، ولكن ما يعنله الاحتلال حتى هذه اللحظة من لاءات لنتيناهو وما نشر من وثيقة هى لا تشير إلى أى جدية إسرائيلية فى الوصول إلى اتفاق ينهى حالة العدوان على غزة، وينهى حالة الاحتلال فى القطاع، أو إغاثة الشعب وإنهاء الحصار بشكل كامل.

وأضاف طاهر النونو خلال مداخلة ببرنامج "فى المساء مع قصواء" الذى تقدمه الإعلامية قصواء الخلالى على قناة cbc، أن نتنياهو حتى هذه اللحظة يراوغ ويماطل ولا يبدى أى جدية حقيقية فى الوصول إلى اتفاق لو قف إطلاق النار أو وقف العدوان على الشعب الفلسطينى فى القطاع.

ولفت طاهر النونو إلى أننا نأمل فى أن يستجيب الاحتلال للإرادة الدولية الضاغطة ضد هذا السلوك الإجرامى ضد شعبنا فى غزة، فهو يقوم بحرب تجويع وقصف وقتل مباشر، فهناك أطفال ماتوا من قلة الغذاء والطعام الذى يصل للقطاع، وقوات الاحتلال تمنع وصول الطعام لشمال القطاع، ويمارس العقاب الجماعى.

وأكد طاهر النونو، نحن لا نثق فى أى نوايا إيجابية لنتنياهو لأنه لا يرى فى المعركة إلا مصلحته وبقاءه بعيدا عن المسألة وضمان ذلك بالنسبة له هو استمرار الحرب على القطاع، وعلى المجتمع الإسرائيلى أن يدرك أن نتنياهو لا يقوم بإدارة مصالحهم على النحو الإيجابى ويلقى بمستقبل إسرائيل وشعبه للهاوية بما يقوم به، ويقامر بحياة الجميع، وهناك حكومة متطرفة تسعى لبقاء نتنياهو.

وأوضح طاهر النونو فى كل مرة يرسل الاحتلال مقترحات ومواقف وتراجعات جديدة عبر الوسطاء، وهى تريد تعطيل الوصول لأى اتفاق، ولازال نتنياهو يماطل فى القضايا الثلاث وهى وقف العدوان بشكل مستدام، وإنهاء النزوح وأى تواجد عسكرى وإدخال الإغاثة والإعمار.

وذكر طاهر النونو، أن مبدأ الوقف التام للحرب لابد أن يتوفر فى البداية فمن يقبل باتفاق مع الاحتلال لا يتضمن وقف القتال فى غزة؟ وعليه أن يوقف هذا العدوان، ونحن حتى الآن لم نصل أى لتوافقات وهو لازال يصر على العدوان ويعطى لنفسه الحق فى العدوان ونحن لا نقبل بذلك.

وأكد أننا سنواصل المقاومة والدفاع عن شعبنا الفلسطينى والنضال السياسى فى كل المحافل الدولية، وخلق الرأى العام الدولى بعزل الاحتلال على ما يقوم به من جرائم، مضيفا أننا لا يوجد بيننا خلاف مع الجانب المصرى واللقاءات إيجابية، والمشكلة لدى الاحتلال فهو الذى يعطل أى تقدم.

تابع، نأمل فى أن يكون هناك تقدم وإنهاء حالة العدوان على الشعب الفلسطينى، ولكن هناك حكومة متطرفة تسعى للقتل، وحتى الآن ننتظر الموقف لمخرجات مؤتمر باريس وهو الموقف الأكثر جدة، وحكومة نتنياهو لا تبشر بخير، وهناك إرادة فلسطينية وعربية برفض أى شكل من أشكال التهجير ونحن ثابتون وندافع عن أرضنا.

وأكد أن ما يجرى اليوم مجازر حقيقة تفوق الخيال والواقع، فالاحتلال ذهب لأبشع صورة من المجازر الدموية التى ارتكبت فى العالم، لكنه لن يمنع الشعب والمقاومة للحصول على أرضه، وكان لموقف مصر الداعم للجزائر كما هو موقفها لفلسطين فى دعمها للحصول على حقوقها ويجب أن يكون موقف كل الدول كذلك.