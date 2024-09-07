فرصة عمل "مدير علاقات أول في بنك مصر".. مهام ومتطلبات الوظيفة

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن بنك مصر عبر صفحته الرسمية على موقع التوظيف "لينكد إن" عن حاجته لتعيين مدير علاقات أول للعمل في خدماته المصرفية المخصصة للشركات الصغيرة والمتوسطة.

يشمل الدور إدارة محفظة العملاء والتفاعل المباشر معهم، بالإضافة إلى إعداد الخطط الحسابية وإدارة الربحية الإجمالية.

أماكن العمل

سيعمل المرشحون الناجحون في فروع بنك مصر في عدة محافظات، بما في ذلك:

القاهرة

كفر الشيخ

المنصورة

الدقهلية

البحيرة

طنطا

بني سويف

الإسماعيلية

تتطلب الوظيفة العمل بدوام كامل في الموقع.

شروط الالتحاق بالوظيفة

للتقديم على وظيفة مدير علاقات أول في بنك مصر، يجب أن يكون لدى المرشح:

مهارات حل المشكلات والتحليل الممتازة: يجب أن يكون المرشح قادرًا على حل المشكلات المعقدة وتحليل البيانات المالية بفعالية.

يجب أن يكون المرشح قادرًا على حل المشكلات المعقدة وتحليل البيانات المالية بفعالية. فهم شامل لمنتجات بنك مصر: مثل الإقراض، إدارة النقد، الخزانة، والخدمات المصرفية الاستثمارية.

مثل الإقراض، إدارة النقد، الخزانة، والخدمات المصرفية الاستثمارية. معرفة بالتسعير وعروض المنتجات الخاصة بالمنافسين: يجب أن يكون لدى المرشح فهم واضح للتسعير والمقارنة مع المنافسين.

يجب أن يكون لدى المرشح فهم واضح للتسعير والمقارنة مع المنافسين. الاطلاع على سياسات مخاطر الائتمان: يجب أن يكون المرشح على دراية بسياسات مخاطر الائتمان وهيكلة التسهيلات.

يجب أن يكون المرشح على دراية بسياسات مخاطر الائتمان وهيكلة التسهيلات. فهم البيئة العامة والاقتصادية والسياسية: يجب أن يكون لديه معرفة جيدة بالبيئة الاقتصادية والسياسية التي تؤثر على السوق.

يجب أن يكون لديه معرفة جيدة بالبيئة الاقتصادية والسياسية التي تؤثر على السوق. مهارات تواصل وتفاوض قوية: يجب أن يكون لديه مهارات تواصل وتفاوض ممتازة مع اهتمام كبير بالتفاصيل وفهم عميق لاحتياجات العملاء.

يجب أن يكون لديه مهارات تواصل وتفاوض ممتازة مع اهتمام كبير بالتفاصيل وفهم عميق لاحتياجات العملاء. دورة الائتمان: يجب أن يكون المرشح قد اجتاز دورة الائتمان بنجاح.

يجب أن يكون المرشح قد اجتاز دورة الائتمان بنجاح. الخبرة: الحد الأدنى من الخبرة المطلوبة هو 8 سنوات في المجال المصرفي، ويفضل أن تكون في إدارة العلاقات مع الشركات الصغيرة والمتوسطة.

مسؤوليات وظيفة مدير علاقات أول

سيقوم المرشح الناجح بأداء المهام التالية:

متابعة الربحية الإجمالية للعميل: يشمل ذلك تسعير العلاقة وحصة المحفظة من خلال تقديم منتجات متعددة والبيع المتبادل مع فرق المشاريع. إعداد مذكرات الائتمان: بالتعاون مع المحللين، وحضور لجان الائتمان لضمان إتمام العمليات بشكل سلس. المساهمة في وضع خطة الحساب الخاصة بالعميل: والمشاركة في المناقشات الجماعية لتحقيق الأهداف. بناء حلول مخصصة: للعملاء بالتعاون مع رؤساء الفرق ومديري المشاريع. توجيه المحللين: في المهام اليومية مثل إعداد مذكرات الائتمان والتعامل مع خطط الحساب. مراجعات سنوية: لعملاء البنك وتحديد فرص التحسين المحتملة. إدارة العلاقات مع محفظة العملاء: بالتعاون مع قائد الفريق. الإشراف على دورة المبيعات بالكامل: بدءًا من العرض وحتى مفاوضات العقد مع فرق مديري المشاريع. تحديد فرص الأعمال الجديدة: مع التركيز على القطاعات المحددة والعملاء المحتملين.

للتقديم على هذه الوظيفة، يمكنك زيارة صفحة بنك مصر على منصة "لينكد إن" وإرسال سيرتك الذاتية.