رئيس الوزراء: التوسع في الاعتماد على المنتج المحلي بمشروعات حياة كريمة

دبي - احمد فتحي في الجمعة 3 أبريل 2026 02:03 صباحاً - دوت الخليج_ عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، اجتماعاً اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة خطة وآليات العمل في المرحلتين الثانية والثالثة من المبادرة الرئاسية لتطوير قرى الريف المصري «حياة كريمة».

وأكد رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع الدور المحوري للمبادرة في تطوير قرى الريف المصري من خلال تنفيذ مشروعات تنموية واجتماعية تسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات، مشيراً إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة الانتهاء من مراحل المبادرة لتحقيق أهدافها وتحسين جودة الخدمات.

وأوضح محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أنه تم استعراض خطة وآليات تنفيذ مشروعات المرحلتين الثانية والثالثة، بما يضمن تلافي ملاحظات المرحلة الأولى والتعامل مع التحديات، بما يسرّع تنفيذ المشروعات ودخولها الخدمة وتعظيم الاستفادة من الاستثمارات الموجهة لها.

وأشار أحمد عبدالعظيم إلى أنه من المقرر تنفيذ مشروعات المرحلة الثانية في 59 مركزاً بـ20 محافظة داخل 1667 قرية، حيث تتولى وزارة الإسكان تنفيذ الأعمال في 927 قرية، بينما تتولى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة تنفيذ الأعمال في 740 قرية، بإجمالي 18938 مشروعاً.

كما استعرض مقترح آليات تنفيذ المرحلتين الثانية والثالثة في ضوء التحديات السابقة، بهدف تفادي أي معوقات قد تؤثر على الجداول الزمنية المحددة.

وفي ختام الاجتماع، أكد رئيس الوزراء ضرورة التوسع في الاعتماد على المنتج المحلي في تنفيذ مشروعات المرحلتين، مشيراً إلى توافر صناعات وطنية قادرة على تلبية احتياجات هذه المشروعات وفق المواصفات المطلوبة.

جاء ذلك بحضور أحمد عبدالعظيم، مدير مكتب دار الهندسة استشاري المشروع، وأحمد رمضان، وعلاء الزناتي من مسؤولي المكتب.

