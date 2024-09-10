غدا.. أشرف داري يصل القاهرة للانضمام للنادى الأهلي

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 10 سبتمبر 2024 08:26 مساءً - أخطر المغربي أشرف داري الوافد الجديد للنادي الأهلي الجهاز الفني للفريق بوصوله للقاهرة غدا الأربعاء من أجل الخضوع لفحص طبي لتحديد موقفه من رحلة كينيا لمواجهة جورماهيا.

ويكثف المارد الأحمر استعداداته اليومية لمواجهة جورماهيا الكينى وذلك في الثالثة عصر الاحد المقبل على ملعب نيايو الوطني بذهاب دور الـ"32" لدوري أبطال أفريقيا.

وشهدت مباراة المغرب ضد ليسوتو في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2025 إصابة أشرف داري حيث تعرض المدافع المغربي لإصابة أثناء إحماء منتخب المغرب، ليتم استبعاده من المباراة قبل دقائق من انطلاقها، وقرر وليد الركراكي استبعاد داري من التشكيل بعد إصابته، والدفع بزميله يونس عبدالحميد.

وحتى الآن لم يعلن الاتحاد المغربي لكرة القدم عن تفاصيل إصابة أشرف داري التي تعرض لها، في انتظار خضوعه لفحص طبي ، ويأتي تعاقد الأهلي مع داري، المتوج بدوري أبطال أفريقيا مع الوداد عام 2022، لتعويض انتقال المدافع محمد عبد المنعم المتوقع إلى نيس الفرنسي.

من ناحية أخرى ، حصل السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي على ملخص لخمس مباريات خاضها فريق جورماهيا الكيني مؤخراً فى أكثر من بطولة قارية ومحلية لدراسته قبل مواجهة الفريقين المقرر لها 15 سبتمبر الجاري بكينيا، في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا والتي يحمل الأهلي لقبها. وينوي كولر استكشاف المنافس الكيني جيداً قبل مواجهة الفريقين في ضربة بداية المارد الأحمر للبطولة القارية القوية.

فيما بدأ مسئولو الأهلي مخاطبة الجهات المعنية لحضور الجماهير مباراة جورماهيا الكيني في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا، والمقرر إقامتها باستاد القاهرة من أجل الحصول على موافقة المسئولين لحضور أكبر عدد ممكن من جماهير القلعة الحمراء.