وزيرة التضامن الاجتماعي تزور الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 11 سبتمبر 2024 09:31 صباحاً - زارت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي مقر الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، حيث كان في استقبالها الدكتور طلعت عبد القوي رئيس مجلس إدارة الاتحاد، وذلك بحضور الأستاذ أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لمؤسسات العمل الأهلي.

والتقت وزيرة التضامن الاجتماعي، مجلس إدارة الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية ورؤساء لجانه النوعية الذين حرصوا على تقديم التهنئة لوزيرة التضامن الاجتماعي لتوليها مسئولية الوزارة وثقة القيادة السياسية، مؤكدين على تطلعهم للتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي في ظل الثقة الكبيرة التي تضعها القيادة السياسية في المجتمع المدني ودوره الكبير في عملية التنمية.

وحرص رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية على تقديم درع الاتحاد إهداء لوزيرة التضامن الاجتماعي، كما قدم عرضا شاملاً عن دور الاتحاد والجهود التي يقوم بها وخطته التنفيذية خلال الفترة المقبلة.

ووجهت الدكتورة مايا مرسي الشكر لمجلس إدارة الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية على حفاوة الاستقبال، وما يضمه من قامات كبيرة في مختلف التخصصات يمكن الاستفادة بخبراتها مما يعود بالفائدة على الاتحاد وجمعياته المنتشرة على مستوى الجمهورية، مؤكدة حرصها على زيارة مقر الاتحاد، وتطلعها أن تشهد الفترة المقبلة مزيداً من التعاون والشراكة بين الوزارة والاتحاد العام للجمعيات الأهلية.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي على الدور المحوري الذي يمكن أن يؤديه الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، خاصة أنه يمثل العديد من الجمعيات القاعدية التى تعمل كأذرع تنفيذية للعمل التنموي، كما أنه يمكن أن يلعب دوراً كبيراً في تدريب الجمعيات القاعدية على الحوكمة الإدارية، بالإضافة إلى إعادة دراسة لائحة الاتحاد من أجل زيادة موارده الأمر الذي يساهم في زيادة أنشطته وتوسعها.