تحت مظلة التحالف الوطنى.. 500 كرتونة مواد غذائية وألف حقيبة مدرسية للأكثر احتياجا ضمن أسبوع الخير بشمال سيناء

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 11 سبتمبر 2024 05:30 مساءً - تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في تقديم الدعم للأسر الأولى بالرعاية وفي إطار التزامها المستمر بدعم المجتمعات الأكثر احتياجًا في مصر، تشارك مؤسسة صناع الحياة مصر في فعاليات "أسبوع الخير" الذي أطلقه صندوق تحيا مصر، لتقديم الدعم والمساعدة للأسر في محافظة شمال سيناء.

انطلقت أولى أنشطة صناع الحياة في قوافل "أسبوع الخير" لتخدم 4000 أسرة في المحافظة، حيث قامت مؤسسة صناع الحياة بتوزيع 500 كرتونة مواد غذائية على الأسر الأكثر احتياجًا، بالإضافة إلى توزيع 1000 حقيبة مدرسية على الأطفال دعماً لاستعداداتهم للعام الدراسي الجديد. كما تضمنت القافلة توزيع 3000 كرتونة مواد غذائية على الأسر الفلسطينية المقيمة في المنطقة.

وفي إطار دعم ذوي الاحتياجات الخاصة، تعمل مؤسسة صناع الحياة على نشر الوعي بأهمية "كارت الخدمات المتكاملة" للأشخاص ذوي الإعاقة، وتسهيل حصولهم عليه بهدف تمكينهم من الاندماج الكامل في المجتمع.

ولإضفاء أجواء من الفرح والبهجة على الأطفال، تنظم مؤسسة صناع الحياة خلال القافلة كرنفالات ترفيهية ومعارض ملابس للأطفال، في إطار حرصها على إدخال السرور إلى قلوبهم وتلبية احتياجاتهم الأساسية.

تأتي هذه المبادرة كجزء من جهود مؤسسة صناع الحياة مصر المستمرة في تعزيز التعاون مع مؤسسات الدولة والمجتمع المدني، لتقديم الدعم للفئات الأكثر احتياجًا والمساهمة في تحسين جودة حياتهم.

وجدير بالذكر أن المؤسسة قد تعاونت مسبقاً مع صندوق تحيا مصر في العديد من الأنشطة ابرزها قافلة "هنعدي الأزمة" لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا إذ شاركت بتوزيع 24 الف كرتونة غذائية و 13 طن من الدواجن، و 8 طن بطاطس و2000 كرتونة ملابس، 2000 كرتونة مولتو”، في 9 قرى بسوهاج و15 قرية في قنا، بمشاركة 200 متطوع.

جانب من أنشطة أسبوع الخير بشمال سيناء

فعاليات أسبوع الخير بشمال سيناء

أسبوع الخير بشمال سيناء