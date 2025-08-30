موعد فتح جامعة القاهرة الأهلية لإبداء الرغبات إلكترونيا للالتحاق للعام الجديد

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 30 أغسطس 2025 10:27 صباحاً - فتحت جامعة القاهرة الأهلية باب التسجيل الإلكتروني وإبداء الرغبات في الكليات، اليوم السبت الموافق 30 أغسطس الجاري، وذلك وفق قواعد القبول المعتمدة من مجلس الجامعات الأهلية وقرارات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وتشمل المستندات المطلوبة عند التسجيل الإلكتروني:



• شهادة الميلاد

• بطاقة الرقم القومى للطالب

• بطاقة الرقم القومى لولي الأمر

• صورة شخصية بخلفية بيضاء

• شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها

وتؤكد إدارة الجامعة أن التسجيل الإلكتروني يُعد خطوة أساسية وضرورية لجميع الطلاب، بمن فيهم الذين قاموا مسبقًا بالتسجيل المبكر عبر الاستمارات الورقية بمقر الجامعة، مشيرة إلى أن المفاضلة بين جميع المتقدمين تتم وفقًا للمجموع الأعلى، مع منح أولوية القبول لأصحاب التسجيل المبكر في حالة زيادة أعداد المتقدمين وتساوي الدرجات.

وسوف يتم الإعلان في وقت لاحق عن نتائج تنسيق القبول بالكليات، على أن يتوجه الطلاب المقبولون لاحقًا لتسليم أصول المستندات وسداد الدفعة الأولى من المصروفات الدراسية بمقر الجامعة الكائن في وصلة دهشور – مدينة السادس من أكتوبر، مع إمكانية سداد المصروفات على دفعتين: الأولى عند القبول، والثانية قبل بداية الفصل الدراسي الثاني.