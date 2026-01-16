الزمالك يهزم المصرى بثنائية ويودع كأس عاصمة مصر فى أول فوز لـ معتمد جمال

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 16 يناير 2026 01:23 صباحاً - فاز فريق الزمالك على المصري البورسعيدي بهدفين دون رد فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم الخميس على استاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة السابعة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس عاصمة مصر.

سجل البرازيلي خوان بيزيرا لاعب الزمالك الهدف الأول لفريقه من ركلة جزاء فى شباك المصري فى الدقيقة 21 واحتفل اللاعب بالهدف بطريقة إنسانية مؤثرة، بعدما ارتدى قميصًا يحمل صورة جدته الراحلة التي توفيت منذ عدة أشهر، في لفتة نالت إعجاب الجماهير،وأضاف أحمد شريف الهدف الثاني للفريق الأبيض فى الدقيقة (90+7).

وودع فريق الزمالك منافسات بطولة كأس عاصمة مصر بشكل رسمي ليكون الفوز على المصري بشكل معنوي وأول انتصار لـ معتمد جمال المدير الفني للفريق،بعد الخسارة فى أول لقاء أمام زد.

تشكيل الزمالك أمام المصرى

حراسة المرمى : محمد عواد.

خط الدفاع: أحمد خضري – أحمد مجدي – السيد أسامة – محمد إبراهيم.

خط الوسط : يوسف وائل "فرنسي" – محمد حمد – آدم كايد.

خط الهجوم : شيكو بانزا – عدي الدباغ – خوان بيزيرا.

بدلاء الزمالك أمام المصرى

مهدي سليمان وبارون أوشينج و أحمد صفوت ومحمود عصام الحصري وأنس وائل وعمار ياسر وحازم أسامة وأحمد شريف وناصر منسي.

تشكيل المصرى أمام الزمالك

- حراسة المرمى : محمود حمدى.

- الدفاع : عبد الوهاب نادر ومحمد هاشم واحمد ايمن منصور وعمرو سعداوي.

- الوسط : حسن على وبونور موغيشيا وعمر الساعى وزياد فرج.

- الهجوم : كريم بامبو وأحمد شرف.

بدلاء المصرى أمام الزمالك

- عصام ثروت، كريم العراقي، أحمد علي عامر، محمود حمادة ، باهر المحمدي، محمد الشامي، منذر طمين، عبد الرحيم دغموم، أحمد القرموطي.

جوائز كأس عاصمة مصر

ويحصل بطل كأس عاصمة مصر على 10 ملايين جنيه، فيما يحصل صاحب الوصيف على 4 ملايين جنيه، بينما يحصل صاحب المركز الثالث على 2 مليون جنيه، وأخيرا يحصل صاحب المركز الرابع على مليون و500 ألف جنيه، وهو ما يشعل المنافسة بين الأندية على التتويح بلقبها بعد ارتفاع العائد المادى لها.

مجموعة الزمالك والمصري في كأس عاصمة مصر

الزمالك – المصري – حرس الحدود – زد إف سي – الاتحاد السكندري – سموحة – كهرباء الإسماعيلية.