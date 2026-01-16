تفاصيل إعلان بيع سيارة الشيخ الشعراوى عبر مواقع التواصل الاجتماعى.. صور

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 16 يناير 2026 01:23 صباحاً - تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» إعلانًا لبيع سيارة الراحل الشيخ محمد متولي الشعراوي، عقب قيام صاحب معرض سيارات بمدينة الباجور بمحافظة المنوفية بالإعلان عن عرض السيارة للبيع، ما أثار حالة من الجدل والاهتمام بين مستخدمي مواقع التواصل.

تفاصيل شراء السيارة

وقال كريم جمال صبيحة، صاحب معرض سيارات بمدينة الباجور بمحافظة المنوفية، إنه قام بشراء سيارة الشيخ الشعراوي منذ نحو 8 أشهر من تاجر سيارات بمدينة ميت غمر بمحافظة الدقهلية.

سيارة نادرة من طراز خاص

وأضاف صبيحة أن السيارة من طراز مرسيدس موديل 1989، التراز 260 SE، وتُعد من الطرازات الخاصة، حيث لم يدخل مصر من هذا النوع سوى 10 سيارات فقط، من بينها هذه السيارة.

ملكية الأسرة حتى 2024

وأوضح أن أسرة الشيخ محمد متولي الشعراوي ظلت محتفظة بالسيارة حتى عام 2024، قبل أن يتم شراؤها من الشيخ عبد الرحيم محمد متولي الشعراوي، نجل الراحل، ثم إعادة بيعها لىّ.

السعر والإقبال

وأشار صاحب المعرض إلى أن السيارة معروضة للبيع بسعر يتراوح بين 575 ألف جنيه و600 ألف جنيه، لافتًا إلى وجود إقبال كبير على شرائها منذ طرحها للبيع، خاصة من هواة اقتناء السيارات الكلاسيكية، مؤكدًا أن الترخيص لا يزال باسم الشيخ عبد الرحيم، نجل الشيخ الشعراوي.

السيارة من الداخل

رخصة السيارة

سيارة الشيخ الشعراوى (1)

سيارة الشيخ الشعراوى (2)