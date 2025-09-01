نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصر تطلق قافلة "زاد العزة" الـ27 إلى غزة بحمولة 2700 طن مساعدات إنسانية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أطلق الهلال الأحمر المصري اليوم، الإثنين، قافلة "زاد العزة.. من مصر إلى غزة" رقم 27، عبر معبر كرم أبو سالم في اتجاه جنوب القطاع، محملة بأكثر من 2700 طن من المساعدات الإنسانية العاجلة.

وتأتي هذه القافلة في إطار الجهود المصرية المستمرة لتقديم الدعم الغذائي والإغاثي لأهالي غزة.

وتشمل القافلة ما يزيد عن 2500 طن من السلال الغذائية والدقيق، بالإضافة إلى أكثر من 200 طن من المستلزمات الطبية والإغاثية الضرورية التي يحتاجها القطاع بشدة في ظل الظروف الإنسانية الصعبة.

وأكد الهلال الأحمر المصري، بصفته الآلية الوطنية لتنسيق وتفويج المساعدات إلى غزة، استمراره في العمل على الحدود منذ اندلاع الأزمة، مشيرًا إلى أن معبر رفح لم يُغلق من الجانب المصري نهائيًا.

كما أوضح أن الجمعية تواصل عملها بكامل جاهزيتها في المراكز اللوجستية المختلفة لتيسير دخول المساعدات، والتي تجاوزت حتى الآن نصف مليون طن من المواد الإنسانية والإغاثية، بدعم من أكثر من 35 ألف متطوع.