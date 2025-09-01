نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأرصاد الجوية: استمرار الارتفاع في درجات الحرارة غدًا الثلاثاء ووصولها لـ41 درجة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان رسمي، اليوم الاثنين، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة غدًا الثلاثاء 2 سبتمبر 2025، حيث أشارت إلى استمرار الارتفاع الطفيف في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، ليسود طقس شديد الحرارة رطب نهارًا على معظم المناطق، بينما يكون حارًا رطبًا على السواحل الشمالية، ويميل للحرارة رطب ليلًا وفي الصباح الباكر.

شبورة مائية ونشاط للرياح

وأوضحت الهيئة أن الطقس يشهد شبورة مائية كثيفة أحيانًا في الفترة من الرابعة حتى الثامنة صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، الوجه البحري، مدن القناة، شمال الصعيد ووسط سيناء.



كما أشارت إلى وجود نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية، جنوب سيناء، وجنوب البلاد، وهو ما يعمل على تلطيف الأجواء ليلًا.

ارتفاع الرطوبة وزيادة الإحساس بالحرارة

أكدت الأرصاد أن ارتفاع نسبة الرطوبة يضاعف الإحساس بحرارة الطقس، حيث تزيد القيم من درجتين إلى أربع درجات عن المعلنة، وهو ما يجعل الطقس يبدو أكثر سخونة من المتوقع.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا الثلاثاء

القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 36 والمحسوسة 38

السواحل الشمالية: العظمى 32 والمحسوسة 35

شمال الصعيد: العظمى 37 والمحسوسة 39

جنوب الصعيد: العظمى 41 والمحسوسة 42

تفسير الظواهر الجوية في الصيف

أوضحت الهيئة أن امتداد المنخفض الهندي الموسمي غربًا يؤدي إلى نشوء موجات حارة على مصر، حيث تمتد الكتل الهوائية شديدة الحرارة التي تغطي العراق وشرق سوريا لتصل إلى شرق البحر المتوسط ومصر.



وأشارت إلى أن مرور الهواء فوق مياه البحر المتوسط قبل وصوله إلى شمال مصر يزيد من نسبة الرطوبة، ما يضاعف الإحساس بالحرارة، مقارنة بموجات الربيع الجافة.

الفرق بين الحرارة المعلنة والمحسوسة

لفتت الأرصاد إلى أن درجة الحرارة المعلنة يتم قياسها في الظل وعلى ارتفاع 2 متر طبقًا لضوابط المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، بينما تتأثر درجة الحرارة المحسوسة بعوامل متعددة، مثل نسبة الرطوبة، سرعة الرياح، ومدة التعرض المباشر للشمس.



كما أوضحت أن ارتفاع الرطوبة يقلل من عملية تبخر العرق، ما يؤدي إلى ارتفاع حرارة الجسم والشعور بالإرهاق، وقد يعرض البعض لحالات جفاف خاصة مع البقاء فترات طويلة خارج المنزل.