نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الخارجية يبحث مع نظيره الكرواتى دعم الشراكة المصرية–الكرواتية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج مع وزير خارجية جمهورية كرواتيا جوردان جرلتش رادمان يوم الاثنين الأول مع سبتمبر، وذلك على هامش مشاركتهما في فعاليات منتدى بليد بسلوفينيا، حيث تناول اللقاء عمق العلاقات الثنائية بين البلدين واهتمامهما المشترك بتعزيز أطر التعاون في مختلف المجالات.

اشاد الوزيران بتميز العلاقات المصرية–الكرواتية في مختلف المجالات، حيث ثمن الجانبان نتائج الزيارة الرسمية الناجحة لوزير الخارجية الكرواتي إلى القاهرة في فبراير ٢٠٢٥، والتي أدت إلى توقيع مذكرات تفاهم في مجالات الاستثمار، والموانئ، والثقافة، فى إطار برنامج تنفيذي للفترة ٢٠٢٥–٢٠٢٨، كما أعرب الوزيران عن التطلع لاستثمار هذا الزخم للانتهاء من توقيع المذكرات المتبقية في مجالات الطاقة والزراعة والصحة خلال الفترة القادمة.

وعبر الوزير عبد العاطي عن التقدير للدور الذي تضطلع به كرواتيا في دعم الشراكة الاستراتيجية المصرية–الأوروبية، خاصة في ظل قرب انعقاد القمة المصرية–الأوروبية المرتقبة. وأكد وزير الخارجية في هذا الصدد على أهمية اعتماد وصرف الشريحة الثانية من الحزمة التمويلية الأوروبية.

كما ثمن وزير الخارجية مواقف كرواتيا الداعمة لمصر، لا سيما فيما يتعلق بالأمن المائى المصرى. وعبر وزير الخارجية عن التقدير ايضا للدعم الكرواتي الترشيحات المصرية بالمنظمات الدولية، وعلى رأسها دعم رئيس الوزراء الكرواتي لترشح د. خالد العناني لمنصب مدير عام اليونسكو.

تطرق اللقاء إلى التطورات الإقليمية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، حيث أعاد الوزير عبد العاطي التأكيد على موقف مصر الثابت تجاه القضية الفلسطينية، مشيرًا إلى الجهود المكثفة التي تبذلها مصر منذ بداية العدوان الاسرائيلي لوقف إطلاق النار، وتسهيل نفاذ المساعدات الإنسانية. كما ثمّن مواقف كرواتيا المتوازنة داخل الاتحاد الأوروبي، لا سيما دعمها لحل الدولتين، ورفضها لتهجير الفلسطينيين من أرضهم، مؤكدا أهمية دور الشركاء الأوروبيين في الدفع نحو تسوية سياسية عادلة وشاملة تعيد الأمل للشعب الفلسطيني وتضمن أمن واستقرار المنطقة.