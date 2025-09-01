نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزيرة التضامن تفتتح أعمال تطوير "دار الهدايا" لرعاية المسنين والسيدات بلا مأوى بالإسكندرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

افتتحت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أعمال تطوير دار الهدايا لرعاية المسنين والمسنات والسيدات بلا مأوى بمحافظة الإسكندرية، وذلك في ختام زيارتها للمحافظة، بحضور الدكتور محمد وهبة رئيس مجلس أمناء مؤسسة أجاويد الخيرية المنفذة للمشروع.

وتفقدت الوزيرة مبنى السيدات بلا مأوى، الذي يستوعب 55 سيدة تتجاوز أعمارهن 45 عامًا، بعد تطوير بنيته التحتية وتجهيزه بالأثاث اللازم، مؤكدة على توفير كافة أوجه الرعاية الصحية لنزيلاته، خاصة أن أغلبهن يعانين من اضطرابات نفسية وعقلية.

كما افتتحت أعمال تطوير مبنى السيدات المسنات الذي يسع 28 سيدة، وشملت الجولة تفقد الصيدلية الملحقة بالدار والتي توفر الأدوية اللازمة لجميع النزلاء.

وفي السياق ذاته، زارت الوزيرة مبنى كبار السن من الرجال الذي يضم 25 نزيلًا، ووجهت بتجهيز قاعة لممارسة الأنشطة الرياضية بما يضمن دمجهم في أنشطة حياتية إيجابية.

وخلال الجولة، حرصت وزيرة التضامن على لقاء النزلاء والاستماع إلى مطالبهم، موجهة بسرعة تلبيتها. كما أعلنت عن بدء خطة لتطوير مبنى مخصص لرعاية مرضى الزهايمر من الرجال والسيدات داخل الدار، ليخدم أهالي الإسكندرية والمحافظات المجاورة.

ورافق الوزيرة خلال الزيارة كل من الدكتور محمد العقبي مساعد وزيرة التضامن والمتحدث الرسمي، والأستاذ هشام محمد مدير مكتب الوزيرة، والأستاذ رامي عباس مستشار الوزيرة للمراسم والمعارض، والأستاذ خليل محمد رئيس الإدارة المركزية لشؤون الإعاقة، والأستاذ محمد كمال رئيس الإدارة المركزية لشؤون المديريات، والأستاذ محمود شعبان مدير عام الإدارة العامة لرعاية المسنين، والدكتورة هانم عمر مدير عام الإدارة العامة لشؤون الطفل، والأستاذة فايزة إسماعيل مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية.

