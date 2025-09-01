نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزيرة التضامن تشهد إطلاق دبلوم "التوكاتسو" في إطار التعاون المصري الياباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

شهدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، حفل إطلاق دبلوم "التوكاتسو" الذي نظمته السفارة اليابانية بالقاهرة، بحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والسيد فوميو إيواي سفير اليابان بالقاهرة، والدكتور هاني هلال الأمين العام للجنة التوجيهية للشراكة المصرية اليابانية.

وأعربت وزيرة التضامن عن سعادتها بالمشاركة في هذه المناسبة التي وصفتها بأنها "محطة جديدة في مسيرة التعاون البنّاء بين مصر واليابان"، مؤكدة أن هذا التعاون الممتد أثمر على مدار السنوات الماضية شراكات ناجحة في مجالات التعليم والتنمية والرعاية الاجتماعية.

وهنأت الوزيرة الحضور بإطلاق دبلوم "التوكاتسو" لأول مرة في مصر، معتبرة ذلك انعكاسًا لإيمان البلدين بأهمية الاستثمار في التنمية البشرية منذ الطفولة المبكرة، القائمة على المعرفة والقيم والانضباط، وهي مبادئ تتبناها وزارة التضامن ضمن منظومة الحماية والتنمية الاجتماعية.

وأشارت إلى أن الوزارة نفذت بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا) عددًا من المشروعات التنموية المؤثرة، من بينها مشروع تنمية الطفولة المبكرة الذي يستهدف تحسين بيئات رعاية الأطفال وتعزيز صحتهم ونموهم، باعتباره استثمارًا في مستقبل الوطن.

وأضافت الوزيرة أن مصر تجري حاليًا مسحًا وطنيًا حول خدمات رعاية الطفل، لافتة إلى أن وزارتي العدل والتضامن كانتا من أوائل الوزارات التي أنشأت مراكز استقبال أطفال في العاصمة الإدارية، على غرار النموذج الياباني لتعزيز مهارات الأطفال المعرفية.

وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن التعليم ورعاية الطفولة المبكرة هما أساس العدالة والتنمية المستدامة، مشددة على التزام الوزارة بمواصلة العمل مع الشركاء لبناء مستقبل أفضل لكل طفل وأسرة في مصر.

وفي ختام كلمتها، وجهت الوزيرة الشكر للحكومة اليابانية و"جايكا" ووزارتي التعليم والتعليم العالي على جهودهم المشتركة، متمنية لدبلوم "التوكاتسو" النجاح والتوسع.

يُذكر أن دبلوم التوكاتسو يستهدف ترسيخ التجربة التعليمية اليابانية في مصر، ويُطبق حاليًا في 55 مدرسة، على أن ينضم إليها 14 مدرسة جديدة مع بداية العام الدراسي المقبل ليصل عددها إلى 69 مدرسة.

