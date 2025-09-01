نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أكاديمية الأزهر العالمية تناقش الأبعاد الطبية والشرعية للعلاج بالخلايا الجذعية الأربعاء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بتوجيهات الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، تنظم أكاديمية الأزهر العالمية لتدريب الأئمة والوعاظ، الأربعاء القادم، ندوة علمية بعنوان: “العلاج بالخلايا الجذعية.. الأبعاد الطبية والشرعية”.

وأكد الأستاذ الدكتور حسن الصغير، رئيس أكاديمية الأزهر العالمية، أن هذه الندوة تأتي في إطار رسالة الأزهر الشريف في الجمع بين المعرفة العلمية الرصينة والرؤية الشرعية الأصيلة، موضحًا أنها ستشهد مشاركة نخبة من الأساتذة المتخصصين في مجالات الطب والعلوم والشريعة لبحث هذه القضية من جوانبها المختلفة.

وأضاف أن الأكاديمية تولي اهتمامًا خاصًا بربط نتائج الأبحاث الطبية الحديثة بالأحكام الفقهية بما يعكس التكامل بين العلم والدين، موجّهًا الدعوة إلى الباحثين والمهتمين والجمهور للحضور والمشاركة في النقاشات العلمية والشرعية التي ستطرحها الندوة.

ويقدّم المشاركون طرحًا علميًّا وشرعيًّا متكاملًا حول ضوابط استخدام الخلايا الجذعية ومجالاتها العلاجية، بما يسهم في إثراء الحوار بين التخصصات الطبية والشرعية.

تأتي هذه الفعالية ضمن جهود الأكاديمية لتعزيز وعي الأئمة والدعاة والباحثين بالقضايا الطبية المعاصرة، وإبراز دور الشريعة الإسلامية في التعامل مع المستجدات بما يحقق مصلحة الإنسان ويحافظ على القيم والأخلاق.