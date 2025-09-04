بعد قليل.. مؤتمر صحفى للهيئة الوطنية لإعلان النتيجة النهائية لإعادة الشيوخ

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 4 سبتمبر 2025 11:32 صباحاً - يعقد بعد قليل، مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، مؤتمرًا صحفيًا فى تمام الساعة الثانية ظهرًا بمقر الهيئة لإعلان النتيجة النهائية لانتخابات جولة الإعادة بانتخابات مجلس الشيوخ، وذلك فى حضور ممثلى وسائل الاعلام المقروءة والمسموعة والمرئية.

وعقد مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات اجتماعا صباح اليوم الخميس على خلفية الإعلان عن انتخابات مجلس الشيوخ.

سبق وأعلن القاضى حازم بدوى رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن الهيئة لم تتلق أى طعون بشأن عمليتى الاقتراع والفرز فى جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ التى أجريت فى دوائر محافظات الغربية، وبنى سويف، والإسماعيلية، والأقصر، والوادى الجديد.