حملات الداخلية تتمكن خلال 24 ساعة من ضبط 102253) مخالفة مرورية متنوعة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 4 سبتمبر 2025 02:32 مساءً - واصلت وزارة الداخلية حملاتها المرورية بكافة الطرق والمحـاور على مستوى الجمهورية، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط (102253) مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها السير بدون تراخيص، تجاوز السرعة المقررة، موقف عشوائى، التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة، ومخالفة شروط التراخيص، فضلاً عن فحص عدد (2266) سائق تبين إيجابية عدد (132) حالة تعاطى مواد مخدرة منهم.

كما تواصل حملاتها المرورية والإنضباطية بمناطق الأعمال بالطريق الدائرى الإقليمى، وتتمكن خلال 24 ساعة من ضبط (1031) مخالفة مرورية متنوعة (مخالفة تحميل ركاب – شروط التراخيص - أمن ومتانة) ، وكذا فحص عدد (164) سائق تبين إيجابية عدد (11) حالة لتعاطى المواد المخدرة ، وضبط عدد (10) محكوم عليهم بإجمالى (16) حكم ، كما تم التحفظ على (3) مركبات لمخالفتهم قوانين المرور.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.