وزير الإعلام اللبنانى: جيش لبنان سيرفع تقريرا شهريا عن تنفيذ حصر السلاح بيد الدولة

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 5 سبتمبر 2025 08:27 مساءً - كشف بول مرقص، وزير الإعلام اللبنانى، أن الجيش سيرفع تقريرا شهريا عن تنفيذ حصر السلاح فى يد الدولة، بعد موافقة الحكومة اللبنانية خلال اجتماعها اليوم الجمعه بقصر بعبدا، على خطة الجيش لحصر السلاح بيد الدولة.

وقال مرقص، فى مؤتمر صحفي للحكومة اللبنانية بعد جلسة "حصر السلاح"، إن رئيس الوزراء أكد أنه لا استثمارات ستأتى غلى لبنان من دون حصر السلاح بيد الدولة، مؤكداً أن قرار السلم والحرب بيد الدولة فقط، وموقفنا الثابت هو حفظ الأمن على الحدود الجنوبية.

وأضاف وزير الإعلام اللبنانى، أن المداولات بشأن حصر السلاح ستبقى سرية، والحكومة تصر على حصر السلاح بيد الدولة، مشيرا إلى ان "الحكومة أبقت مناقشات خطة حصر السلاح مفتوحة"، واستطرد "الحكومة أكدت ضرورة بسط سلطة الدولة بجميع أراضينا، والحكومة رحبت بخطة الجيش لحصر السلاح".

وانتهت قبل قليل جلسة مجلس الوزراء اللبنانى التى عقدها، اليوم /الجمعة/، في قصر بعبدا، برئاسة رئيس الجمهورية جوزيف عون وحضور رئيس الحكومة نواف سلام والوزراء، لعرض خطة الجيش لحصر السلاح بيد الدولة، ولم تمض دقائق على بدء جلسة مجلس الوزراء في قصر بعبدا ، حتى سجل انسحاب وزراء "الثنائي الشيعي" الخمسة.

وأنهى قائد الجيش اللبناني، رودولف هيكل عرض خطة الجيش لحصر السلاح، خلال جلسة المجلس ثم غادرها.

وكانت الحكومة قد كلفت الجيش في مطلع شهر أغسطس الماضي، بوضع خطة تطبيقية لحصر السلاح قبل نهاية العام الجاري، في يد الجهات المحددة لإعلان الترتيبات الخاصة بوقف الأعمال العدائية وحدها، وعرضها على مجلس الورزاء قبل 31 من الشهر الماضي لمناقشتها وإقرارها.