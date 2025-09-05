الوطنية للانتخابات تنفى تأجيل موعد فتح باب الترشح لانتخابات مجلس النواب 2025

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 5 سبتمبر 2025 09:32 مساءً -

أكد القاضي حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أنه لا صحة لما أثير على بعض مواقع التواصل الاجتماعي عن تأجيل موعد فتح باب الترشح لانتخابات مجلس النواب 2025.

وأشار بدوى إلى أن انتخابات مجلس النواب ستجري في موعدها المحدد بالدستور والقانون، حيث يعكف مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات على إعداد الجدول الإجرائي والزمني للعملية الانتخابية، وسيعلن فور الانتهاء منه في مؤتمر صحفي عن دعوة الناخبين للإدلاء بأصواتهم، وميعاد فتح باب الترشح وجميع إجراءات ومراحل الانتخابات حتى اعلان النتائج.

وأهابت الهيئة بالجميع الالتزام بالقانون وتلقي المعلومة من مصادرها الرسمية بموقع الهيئة الوطنية للانتخابات وتجنب إثارة الشائعات.