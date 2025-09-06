حزب الاتحاد يجدد دعمه الكامل لموقف الدولة المصرية الرفض لتهجير الفلسطينيين

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 6 سبتمبر 2025 12:36 صباحاً - جدد حزب الاتحاد، دعمه الكامل لموقف الدولة المصرية الثابت في رفض تهجير الفلسطينيين تحت أي مسمى أو مبرر، مشيدًا بالجهود المصرية المستمرة في الدفاع عن الحقوق الفلسطينية، ولاسيما البيان الصادر عن وزارة الخارجية المصرية الذي يعكس التزام مصر التاريخي بالقضية الفلسطينية ودعمها لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.

وأعلن حزب الاتحاد، برئاسة المستشار رضا صقر، استنكاره الشديد للتصريحات المنسوبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن رغبته في تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم عبر معبر رفح، معتبرًا تلك التصريحات انتهاكًا صارخًا لكل القوانين والأعراف الدولية ومواثيق حقوق الإنسان.

وأكد الحزب في بيانه أنّ هذه التصريحات تأتي في إطار محاولات الاحتلال المستمرة لتصفية القضية الفلسطينية وتهجير شعبها قسرًا من أرضه، مشددًا على أن هذه الممارسات لن تغيّر من الحقائق التاريخية والقانونية، وأن الشعب الفلسطيني سيبقى متمسكًا بحقوقه المشروعة في أرضه وحق العودة وفقًا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

ودعا الحزب في ختام بيانه المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته في وقف الانتهاكات الإسرائيلية وحماية الشعب الفلسطيني، مطالبًا بتحرك عاجل من مجلس الأمن والمنظمات الدولية لردع الاحتلال ووقف هذه السياسات العدوانية.