مدبولي: حديقة الأزبكية ستعود متنفسًا حضاريًا لسكان القاهرة وافتتاحها للجمهور قريبًا

أحمد جودة - القاهرة - مدبولي: حديقة الأزبكية ستعود متنفساً حضارياً لسكان القاهرة وافتتاحها للجمهور قريباً

في إطار مشروعات تطوير القاهرة الخديوية وإحياء المناطق التراثية، تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم مشروع إعادة إحياء حديقة الأزبكية التراثية بعد الانتهاء من الأعمال، استعدادًا لافتتاحها قريبًا وإتاحتها للجمهور لتكون متنفسًا ومتنزهًا لسكان القاهرة.

تصريحات رئيس الوزراء

شدد مدبولي على ضرورة إعداد تصور متكامل لتشغيل الحديقة بما يضمن الحفاظ على مكوناتها التراثية واستدامة ما تم تنفيذه من أعمال التطوير.

أكد أن المشروع يأتي في إطار استعادة الطابع الحضاري للعاصمة ورفع جودة الحياة للمواطنين.

سلم عددًا من العقود للمستفيدين من أصحاب الأكشاك المنتقلين من سور الأزبكية القديم إلى السوق الجديدة.

تصريحات وزير الإسكان

حديقة الأزبكية تعد أحد أعرق الحدائق بالقاهرة والمسطح الأخضر الوحيد بمخطط القاهرة الخديوية.

أعمال التطوير شملت:

إحياء القيمة المعمارية والتراثية للمباني التاريخية.

تجديد البحيرة الأثرية وفق أحدث الأنظمة.

ترميم النافورة والمسرح الروماني والبرجولات.

تأهيل الأشجار التراثية والمباني المطلة على الحديقة.

المشروع جزء من خطة إحياء القاهرة الخديوية التي تشمل أيضًا: سوق كتب الأزبكية الجديد، نادي السلاح، جراج الأوبرا، وعمارات شارع قصر النيل.

تطوير سوق كتب الأزبكية

إنشاء منافذ بيع جديدة على مساحة 805 أمتار.

تصميم أكشاك حديثة تحمل أسماء أدباء ومفكرين مصريين كبار.

وضع قواعد تشغيل موحدة تمنع العشوائية وتحافظ على الطابع التراثي.

تسليم عقود الأكشاك لأصحابها مع تخصيص منطقة عازلة لضمان سهولة الحركة وربط السوق بمحطة المترو.

ردود أفعال أصحاب الأكشاك

أعربوا عن فخرهم بالمظهر الحضاري الجديد لسوق الكتب.

أكدوا أن السوق الجديدة توفر بيئة نظيفة وآمنة للعمل تواكب تطورات الجمهورية الجديدة.