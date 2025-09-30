نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد أهم مباريات اليوم الثلاثاء في جميع البطولات والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعرض لكم موقع دوت الخليج الرياضي، مواعيد أهم مباريات اليوم الثلاثاء الموافق 30 سبتمبر الجاري، في جميع البطولات والقنوات الناقلة لها، وأهمهم مباراة ريال مدريد ضد كايرات الكازاخستاني في دوري أبطال أوروبا.

مباريات اليوم في كأس العالم للشباب

الولايات المتحدة ضد كاليدونيا الجديدة، الساعة 02:00 صباحًا – على قناة بي إن سبورت 2 HD.

كولومبيا ضد السعودية، الساعة 02:00 صباحًا – عبر بي إن سبورتس المفتوحة.

مصر ضد نيوزيلندا، الساعة 23:00 مساءً – على بي إن سبورتس المفتوحة.

أبرز مباريات اليوم في الدوري الإسباني

فالنسيا ضد ريال أوفييدو، الساعة 21:00 مساءً – عبر بي إن سبورت 3 HD.

مباريات اليوم في بطولة العالم للأندية لكرة اليد

الشارقة ضد الزمالك، الساعة 15:00 عصرًا – على Ontime Sports 1.

برشلونة ضد الأهلي، الساعة 20:00 مساءً – على Ontime Sports 1.

أبرز مباريات دوري أبطال أوروبا اليوم

أتالانتا ضد كلوب بروج، الساعة 19:45 مساءً – عبر بي إن سبورت 3 HD.

كايرات ضد ريال مدريد، الساعة 19:45 مساءً – عبر بي إن سبورت 1 HD.

جالاتا سراي ضد ليفربول، الساعة 22:00 مساءً – على بي إن سبورت 1 HD.

تشيلسي ضد بنفيكا، الساعة 22:00 مساءً – عبر بي إن سبورت 6 HD.

أتلتيكو مدريد ضد آينتراخت فرانكفورت، الساعة 22:00 مساءً – على بي إن سبورت 3 HD.

إنتر ميلان ضد سلافيا براج، الساعة 22:00 مساءً – عبر بي إن سبورت 4 HD.

بافوس ضد بايرن ميونيخ؛ الساعة 22:00 مساءً – عبر بي إن سبورت 5 HD.

مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة اليوم

السد القطري ضد الشارقة، الساعة 19:00 مساءً – على بي إن سبورت 2 HD.

الاتحاد ضد شباب الأهلي، الساعة 21:15 مساءً – عبر بي إن سبورت 2 HD.