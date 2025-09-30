نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة ريال مدريد أمام كايرات الكازاخستاني في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني، مع نظيره كايرات الكازاخستاني في إطار منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا في موسمه الجديد.

موعد مباراة ريال مدريد ضد كايرات الكازاخستاني في دوري أبطال أوروبا

ومن المقرر أن تقام مباراة ريال مدريد ضد كايرات الكازاخستاني في دوري أبطال أوروبا، مساء اليوم الثلاثاء على ملعب أورتاليك في كازاخستان.

وستنطلق صافرة مباراة ريال مدريد مع نظيره كايرات الكازاخستاني، في تمام الساعة الثامنة إلا ربع مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والتاسعة إلا ربع مساءًا بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد كايرات الكازاخستاني

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي المسئولة بشكل حصري عن إذاعة مباريات بطولة دوري أبطال أوروبا، وستنقل مباراة ريال مدريد ضد كايرات الكازاخستاني عبر قناة beIN Sports 1HD.