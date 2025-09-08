نائب رئيس الوزراء وزير الصحة يبحث مع سفير إسبانيا بمصر سبل تعزيز التعاون في القطاع الصحي

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 8 سبتمبر 2025 11:24 صباحاً -

استقبل الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، «ألبارو إيرانثو» سفير إسبانيا لدى القاهرة، لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي بين مصر وإسبانيا في القطاعات الصحية والتنموية، بهدف تحقيق مصالح الشعبين الصديقين وتعزيز الشراكات الاستراتيجية.

ووفي مستهل اللقاء، أكد الدكتور خالد عبدالغفار، حرص مصر على تعميق الشراكة مع إسبانيا في المجالات ذات الاهتمام المشترك، مشيدًا بالعلاقات التاريخية والوثيقة التي تجمع البلدين.

أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن اللقاء ركز على تعزيز التعاون في مجال زراعة ونقل الأعضاء، حيث تتمتع إسبانيا بخبرات رائدة عالميًا في هذا المجال، كما ناقش الجانبان إمكانية إطلاق برامج مشتركة لتدريب الكوادر الطبية المصرية على أحدث التقنيات والممارسات المتقدمة، بما يشمل تنظيم ورش عمل وزيارات ميدانية للأطباء والفنيين المصريين إلى المراكز الطبية الإسبانية المتخصصة، إلى جانب اقتراح إنشاء منصة لتبادل الخبرات العلمية والاستفادة من الأنظمة الإسبانية في إدارة قوائم الانتظار بكفاءة وشفافية.

وأضاف «عبدالغفار» أن الاجتماع تناول أيضًا تعزيز التعاون في تطوير البنية التحتية للمنشآت الطبية في مصر، والاستفادة من التكنولوجيا الإسبانية في تجهيز المستشفيات وتحديث الأجهزة الطبية، بالإضافة إلى مناقشة إمكانية إقامة شراكات بين القطاع الخاص في البلدين، لدعم تصنيع الأدوية والمستلزمات الطبية، بما يسهم في توفير منتجات عالية الجودة بأسعار تنافسية.

وقال «عبدالغفار» إن اللقاء تطرق إلى تعزيز الدعم الإنساني لقطاع غزة، حيث ناقش الجانبان آليات توفير الأدوية والمستلزمات الطبية العاجلة للمتضررين، كما تم بحث إمكانية التعاون مع المنظمات الإسبانية لتقديم مساعدات طبية وإنسانية مشتركة، تشمل إرسال فرق طبية متخصصة وتنظيم حملات لتوفير الأجهزة الطبية الدقيقة لدعم المستشفيات الميدانية في غزة، فيما أكد الدكتور خالد عبدالغفار، التزام مصر باستقبال المرضى الفلسطينيين في المستشفيات المصرية وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم.

من جانبه، أعرب السفير الإسباني عن تقديره للتعاون المثمر مع مصر، مؤكدًا التزام بلاده بتعزيز الشراكات في القطاعات الصحية والإنسانية، ودعم جهود مصر في تقديم خدمات طبية متميزة.