إقبال كبير على الطرح الأول من المرحلة الثانية لمبادرة "بيتك في مصر" للمصريين بالخارج

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 9 سبتمبر 2025 09:36 صباحاً - شهد الطرح الأول من المرحلة الثانية لمبادرة "بيتك في مصر" إقبالًا ملحوظًا من المصريين المقيمين بالخارج. وتضمن الطرح 1380 وحدة سكنية بمستويات إسكان متنوعة (متوسط – فاخر)، حيث فُتح باب الحجز خلال الفترة من 30 أغسطس حتى 4 سبتمبر 2025، على أن يتم فتح باب اختيار الوحدات خلال الفترة من 20 حتى 25 سبتمبر المقبل.

 

ويشمل الطرح مشروعات "ديارنا" في مدن (القاهرة الجديدة – العلمين الجديدة – المنيا الجديدة – أسيوط الجديدة – سوهاج الجديدة – دمياط الجديدة – 15 مايو – قنا الجديدة)، و"سكن مصر" في (العلمين الجديدة – المنصورة الجديدة – دمياط الجديدة – أكتوبر الجديدة)، و"دار مصر" في (بدر – برج العرب الجديدة)، و"جنة" في (المنصورة الجديدة – دمياط الجديدة)، إلى جانب مشروع "فالي تاورز" بمدينة حدائق أكتوبر، و"فالي تاورز إيست" بمدينة العبور الجديدة.

 

وتتيح المبادرة تسهيلات في السداد تصل إلى 10 سنوات، بالإضافة إلى خصومات تصل إلى 7% من إجمالي قيمة الوحدة، مع إمكانية الاطلاع على نماذج الوحدات المطروحة بتقنية 360 درجة عبر الموقع الإلكتروني للمبادرة 

 

 

 

 

 

 

