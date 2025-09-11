الرياض - كتبت رنا صلاح - نقلت مصادر دبلوماسية وإعلامية أن القاهرة وجّهت تحذيرات قوية لإسرائيل من خلال وساطة أمريكية، شددت فيها على رفضها القاطع لأي محاولات إسرائيلية لاستهداف الفصائل الفلسطينية داخل الأراضي المصرية. وأوضحت تلك المصادر أن مصر اعتبرت أي تصعيد من هذا النوع خطوة خطيرة قد تؤدي إلى تداعيات جسيمة تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة برمتها.

«وقد أعذر من أنذر».. مصر تحذر واشنطن من شن إسرائيل هجومًا داخل أراضيها وتعلن العواقب وخيمة

وفي سياق التطورات الأخيرة، أصدرت مصر بياناً شديد اللهجة دانت فيه الهجوم الإسرائيلي على المكتب السياسي لحركة حماس في العاصمة القطرية الدوحة. ووصفت السلطات المصرية هذا القصف بأنه يمثل انتهاكًا واضحًا للأعراف الدولية وخرقًا فاضحًا لميثاق الأمم المتحدة، معلنة تضامنها الكامل مع قطر حكومة وشعباً وقيادة. وأكدت القاهرة أن ما حدث في الدوحة يخالف كل الأعراف والقوانين، ويهدد الاستقرار الإقليمي بشكل مباشر.

وبحسب تقارير من هيئة البث الإسرائيلية وعدة وسائل إعلام عربية، جددت القاهرة تحذيرها لإسرائيل من مغبة تكرار عمليات مماثلة على الأراضي المصرية. وكشفت أن الحكومة المصرية مرّرت رسالتها التحذيرية هذه عبر قنوات أمريكية، مؤكدة أن سيادتها الوطنية تمثل “خطًا أحمر” لا يمكن تجاوزه، وأن أي انتهاك سيتعامل معه كتهديد صريح للأمن القومي للبلاد. وشددت مصر في رسالتها على أن التصعيد ضد الفصائل الفلسطينية داخل حدودها ستكون عواقبه وخيمة وسترد عليه بشكل حاسم.

وفي تفاصيل حول الهجوم الإسرائيلي على الدوحة، أوضحت القناة 12 الإسرائيلية أن عدداً من قيادات حركة حماس وُجدوا أثناء الغارة داخل فيلا في العاصمة القطرية، غير أنهم تمكنوا من النجاة بالاختباء في غرفة جانبية ظلت سالمة من الهدم الكامل. وأثار هذا الأمر جدلاً وسط الأوساط الإسرائيلية، حيث عبّر مسؤولون إسرائيليون عن حيرتهم من نجاة الجميع، وهو ما دفعهم للتشكيك في طبيعة المعلومات التي سبقت تنفيذ العملية، مرجحين احتمال وجود تنسيق أو ترتيبات بين الجانب القطري وحركة حماس لإخفاء حقائق تتعلق بالتحقيق.

وفي تل أبيب، يشهد المسؤولون الإسرائيليون حالة من الارتباك نتيجة عدم وضوح الصورة حول مصير قادة حماس المستهدفين، وسط تلميحات إلى إمكانية وجود ثغرات في التقديرات الاستخباراتية المصاحبة للعملية. وشككت الأوساط العبرية حول إمكانية وجود تنسيق مسبق تم بين السلطات القطرية وحماس أدى إلى تضليل المهاجمين وإفشال العملية الصارمة.

أما على المستوى الاستراتيجي، فقد أظهرت التحذيرات المصرية المتكررة مدى إصرار القاهرة على صون سيادتها الوطنية وعدم سماحها لأي قوة خارجية بارتكاب أعمال عدائية ضد الفصائل الفلسطينية المتواجدة على أراضيها. كما عكست تلك المواقف الدور المحوري الذي تؤديه مصر في المشهد الإقليمي، إذ تعد القاهرة لاعبًا أساسيًا لا غنى عنه في محاولة المحافظة على حالة الاتزان والاستقرار في الشرق الأوسط، وخاصة في الملف الفلسطيني الذي يحظى باهتمام مصري متواصل.

مجمل التصريحات والتحذيرات المصرية توضح جلياً أن أي انتهاك أمني على الأراضي المصرية لن يمر مرور الكرام، بل سيقابل برد حاسم، ما ينبئ بموقف استراتيجي واضح يرسم حدوداً صارمة للعمل الإقليمي والدولي على الأرض المصرية. وتؤكد مصر، من خلال تواصلها مع حلفائها وشركائها، وقوفها إلى جانب قطر في مواجهة أي عدوان أو انتهاك، وربط أمنها الوطني بالأمن والاستقرار الإقليميين ككل.

وفي الختام، يشير السلوك المصري الحاسم إلى رغبة القاهرة في إرسال رسالة رادعة للطرف الإسرائيلي ولأي جهة قد تفكر في خرق سيادتها أو المس بأمنها القومي، مؤكدة أن مثل هذه المناورات من شأنها أن تجر المنطقة نحو مزيد من التصعيد وعدم الاستقرار، وهو ما لا تقبل به مصر بأي حال من الأحوال.