وزير العمل: إطلاق منصة لربط الباحثين عن وظائف بأصحاب الأعمال داخل مصر وخارجها

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 1 مايو 2026 01:23 مساءً - أعلن حسن رداد المشد، وزير العمل، عن الاستعداد لإطلاق منصة وطنية رقمية شاملة، تهدف إلى ربط الباحثين عن عمل بأصحاب الأعمال داخل مصر وخارجها، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتطوير منظومة التشغيل وتنظيم سوق العمل بما يتواكب مع المتغيرات المحلية والدولية.

وأوضح وزير العمل، فى تصريحات لليوم السابع، أن المنصة الجديدة ستعمل بفكرة مشابهة لموقع "LinkedIn" العالمى، حيث ستعتمد على قاعدة بيانات موثقة تضمن التكامل بين خدمات التشغيل والتدريب والتفتيش. وأشار إلى أن المنصة ستضم جميع فئات العمالة المصرية، لتكون بمثابة البوابة الرسمية لتنفيذ مستهدفات "الاستراتيجية الوطنية للتشغيل".

وأكد الوزير، أن الاستراتيجية الوطنية للتشغيل تنفذ بالشراكة مع جهات وطنية ودولية، وتهدف في المقام الأول إلى تحقيق التوازن بين عرض القوى العاملة والطلب عليها، مع العمل على رفع كفاءة العامل المصري لتعزيز تنافسيته في الأسواق المختلفة، وأضاف أن المنصة ستوفر أدوات تقنية لربط مهارات الباحثين عن عمل باحتياجات السوق المتغيرة، سواء في الداخل أو في الوظائف الموجهة للعمل الخارجي.

وأشار إلى أن سوق العمل شهد تطورا ملحوظا يتطلب أدوات حديثة لإدارته، وهو ما ستوفره المنصة الإلكترونية عبر تقديم قاعدة بيانات تدعم عملية التشغيل وتوفر فرصا حقيقية للشباب، كما ستعمل المنصة على دمج خدمات التدريب المهني مع فرص العمل المتاحة، لضمان تأهيل المتقدمين بما يتناسب مع متطلبات أصحاب الأعمال.