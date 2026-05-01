تشكيل الزمالك أمام الأهلى.. إسماعيل للجبهة اليمنى ومنسى والدباغ فى الهجوم

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 1 مايو 2026 08:16 مساءً -

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال، عن التشكيل الذي سيخوض به الأبيض مباراة القمة أمام الأهلي، المقرر لها في الثامنة مساء اليوم الجمعة على ستاد القاهرة الدولي، في الجولة الخامسة للمرحلة النهائية لحسم لقب الدوري.

تشكيل الزمالك أمام الأهلى فى القمة

حراسة المرمى : مهدي سليمان.

خط الدفاع : محمود بنتايج – محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد – محمد إسماعيل.

خط الوسط : محمد شحاتة – أحمد فتوح – عبد الله السعيد.

خط الهجوم : خوان بيزيرا – ناصر منسي - عدي الدباغ .

الزمالك يتصدر قمة الدوري

يعتلى الزمالك صدارة أندية الدوري برصيد 50 نقطة بعدما لعب 23 مباراة حقق 15 فوز و 5 تعادلات وتعرض للخسارة ثلاثة مرات وسجل لاعبيه 37 هدف وتلقت شباكه 14 هدف.

في المقابل خاض الأهلى 23 مباراة في بطولة الدوري المصري ليحتل المركز الثالث جمع خلالها 44 نقطة، بعدما حقق الفوز في 12 لقاء وتعادل في 8 مواجهات، بينما خسر 3 مباريات وسجل لاعبيه 36 هدف وتلقت شباكه 24 هدف.

الزمالك يتعادل والأهلي يخسر في الجولة الماضية

تعادل الزمالك مع انبى سلبياً في أخر ظهور بمسابقة الدوري فيما خسر الأهلى من بيراميدز بثلاثية دون رد في أخر ظهور أيضاً وهي الخسارة التي أضعفت فرص المارد الأحمر في التتويج باللقب.

الأهلي يستعيد الشناوي والشحات

ويستعيد الاهلى جهود الثنائى محمد الشناوى وحسين الشحات بعد انتهاء الإيقاف فيما يغيب محمد هانى بعد الحصول على الإنذار الثالث في مباراة بيراميدز ، ويستمر غياب المغربى يوسف بلعمري وكريم فؤاد للإصابة فيما يغيب ياسر إبراهيم بسبب الإصابة التي تعرض لها في مباراة بيراميدز الأخيرة.

عودة محمد إسماعيل للزمالك

في المقابل يستعيد فريق الزمالك جهود مدافعه محمد إسماعيل بعد انتهاء الإيقاف بينما يغيب عن صفوف الأبيض في مباراة القمة الليلة كل من أحمد حمدي للتجميد على خلفية أزمة تجديد العقد، بارون أوشينج وسيف جعفر، محمود الشناوي، محمد صبحى، لأسباب فنية، بينما يغيب عمرو ناصر للإصابة، محمود جهاد واحمد حسام للتأهيل من الإصابة.